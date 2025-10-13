Le TCG mobile Pokemon Pocket a encore de belles surprises pour sa communauté. De nouveaux événements ont débuté avec des cadeaux à la clé pour tout le monde.

Les nouveautés s'enchaînent sur Pokemon Pocket. Alors que le jeu mobile de cartes à jouer et à collectionner fêtera son premier anniversaire à la fin du mois, il tient à faire plaisir à ses fans. C'est pourquoi, après la sortie d'un set exceptionnel, deux événements viennent gâter tout le monde. Un tas de récompenses gratuites et faciles à récupérer vous attendent !

Plein de cadeaux à gagner dans Pokemon Pocket

Parmi les événements les plus intéressants de Pokemon Pocket, ceux des pioches miracles sont en bonne position. C'est l'occasion d'obtenir des cartes hyper rares, mais aussi de compléter votre collection et même d'obtenir des récompenses supplémentaires pour habiller votre jeu avec style.

Un nouvel événement du genre vient justement de démarrer dans Pokemon Pocket. Il se tiendra du 13 au 23 octobre 2025 (7h59 dernier délai). Pour l'occasion, des cartes promo à l'effigie de Shaymin et Absol sont à remporter dans les pioches Leveinard.



© DeNa et Creatures Inc. / The Pokémon Company.

Des pioches bonus standards apparaissent également, vous permettant de récolter des Sabliers Miracle ainsi que des Tickets Boutique événementiels. Ces derniers sont à échanger dans la boutique de Pokemon Pocket contre des items disponibles uniquement pendant l'événement :

Pièce Pokémon "Professeur Chen" : 5 Tickets

Tapis de jeu "Professeur Chen" : 10 Tickets

Protège-carte "Professeur Chen" : 5 Tickets

Arrière-plan "Professeur Chen" : 3 Tickets

Couverture "Professeur Chen" : 3 Tickets

Icône "Professeur Chen" : 2 Tickets

Arrière-plan "Thé automnal" : 3 Tickets

Poudre Éclat x 50 : 1 Ticket

Une semaine bonus qui vaut de l'or

Ce n'est pas tout ce qui vous attend dans Pokemon Pocket en ce moment. L'événement butin Raichu-ex est toujours en cours jusqu'au 16 octobre (7h59) tandis qu'une nouvelle Semaine de bonus a commencé ! Celle-ci a cours du 12 au 19 octobre (7h59) et vous réserve un tas de cadeaux.

Pendant toute la durée de l'événement, remplissez des missions très simples pour gagner de grosses récompenses : Tickets Boutique, Poudre Éclat et surtout une tonne de Sabliers Booster ! Ces derniers sauront particulièrement être mis à profit pour compléter vos collections, notamment avec la sortie du booster temporaire de Luxe ex.

Enfin, pour vous donner un coup de pouce supplémentaire, le « coup d'œil » est de retour dans les pioches miracle. Cette fonctionnalité accessible pendant la Semaine de bonus permet d'avoir un aperçu avant de piocher. Avec tout ça, vous avez encore plus de chance d'obtenir les cartes de vos rêves dans Pokemon Pocket !

© DeNa et Creatures Inc. / The Pokémon Company.