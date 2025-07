Le rythme mensuel des extensions de Pokemon Pocket se poursuit. Ainsi, pas plus tard qu'hier, mercredi 30 juillet 2025, vous avez pu découvrir les nouveaux boosters A4 mettant à l'honneur la deuxième génération de la franchise. Cependant, parmi les plus de 200 nouvelles cartes disponibles, une très mauvaise surprise a été découverte. La polémique éclate, obligeant les équipes de développement à prendre des mesures.

Un véritable faux pas de la part de Pokemon Pocket

Succédant à La Clairière d'Evoli, le set Sagesse entre Ciel et Mer a investi Pokemon Pocket hier matin. C'est l'occasion de repartir à la chasse aux cartes. 241 vous attendent au total, si nous prenons en compte tous les niveaux de rareté et les deux boosters cumulés. Ça va en remotiver plus d'un après les boosters à thème bien moins riche que cette grande extension.

Malheureusement, une surprise vient gâcher la fête dans Pokemon Pocket. Si vous parcourez en ce moment même la liste des cartes pour les deux boosters, Ho-Oh et Lugia depuis le menu « Chances d'obtention » à partir de l'écran de sélection du booster à ouvrir, vous verrez qu'une carte manque à l'appel dans l'un comme dans l'autre. Ou, plus exactement, l'illustration n'apparaît pas, ne donnant à voir que la mention : « Nouveau visuel prochainement ».

Les deux cartes concernées sont les nouvelles cartes immersives du set Sagesse entre Ciel et Mer. Ce sont donc Ho-Oh-ex et Lugia-ex qui manquent à l'appel dans Pokemon Pocket. Plus précisément, c'est le premier qui est la cause principale de cette absence. Un artiste a effectivement alerté sur les réseaux sociaux du fait que les équipes de Pokemon Pocket avait repris son design de Ho-Oh. Bien sûr, s'il a pris la parole, c'est qu'il n'a pas été ni crédité, ni rémunéré pour cela.

Les équipes de Pokemon Pocket ont donc réagi sans tarder, retirant l'artwork problématique du jeu. Comme il fonctionne en miroir avec celui de Lugia-ex, cette carte est aussi concernée par le retrait. Le communiqué indique que tout cela ne serait que le fruit d'une erreur, le design servant de référence ayant été malencontreusement ajouté au jeu. Le studio s'engage donc à veiller à ce que cela n'arrive plus. Il faudra patienter pour découvrir les illustrations définitives des cartes immersives. En revanche, on ignore si l'artiste à l'origine du visuel de Ho-Oh a été dédommagé.