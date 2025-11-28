Pokemon Pocket vous donne une nouvelle opportunité de remplir votre collection de cartes avec un événement permettant d'obtenir des exemplaires que vous n'aurez pas autrement.

Vous allez toutes les collectionner ! Le jeu mobile Pokemon Pocket lance un nouvel événement. Une fois n'est pas coutume, c'est l'occasion pour les joueuses et joueurs d'acquérir des cartes promo très rares de façon totalement gratuite. Pas besoin d'abonnement Premium, il ne tient qu'à vous de tenter votre chance. De plus, les pokémon mis à l'honneur sont adorés des fans.

Un événement miraculeux dans Pokemon Pocket

Un événement en chasse toujours un autre dans Pokemon Pocket. Preuve encore avec la nouvelle pioche miracle qui prend le relai tout juste après la fin des combats solo événements. Du 27 novembre au 7 décembre 2025, c'est donc à la chance qu'il faut vous en remettre afin de tirer les cartes promo gratuites à gagner.

Pour l'occasion, Pokemon Pocket vous donne l'occasion de remporter des cartes promo à l'effigie de spécimens très appréciés des fans. D'une part, vous pourrez tomber sur le starter feu Poussifeu. D'autre part, la véritable star de cet événement est le plus grand migraineux de la franchise, à savoir Psykokwak ! Des versions standards des cartes seront aussi de la partie dans les pioches Leveinard qui vous couteront 3 jetons (ceux-ci se régénérant un à un toutes les 12 heures).

Psykokwak vous attend dans la pioche miracle ! © Gameblog.

Des nouveautés dans la boutique

Pokemon Pocket met également à jour sa boutique. Plusieurs nouveaux items cosmétiques de toutes sortes sont à récupérer à l'aide des Tickets événements à récupérer dans les pioches bonus et Leveinard de l'événement. Vous pourrez ainsi décorer vos cartes et partager votre passion pour le pokémon canard en combat dans Pokemon Pocket :

Tapis de jeu (Psykokwak)

Protège-carte (Psykokwak)

Pièce Pokémon (Psykokwak)

Couverture (Psykokwak)

Arrière-plan (Psykokwak)

Icône (Psykokwak)

Arrière-plan (Feuilles automnales)

Capture d'écran du 27 novembre 2025. © Gameblog.

Toutes ces nouveautés de Pokemon Pocket sont accessibles sans rien débourser. Pour obtenir les contenus gratuits disponibles pendant toute la durée de l'événement, il vous suffit de saisir votre chance dans les pioches miracle bonus et Leveinard qui apparaissent tous les jours. Ainsi, vous pourrez décrocher les cartes promo, d'autres standards, mais aussi les tickets nécessaires aux achats en boutique.