Pokemon Pocket propose un nouvel évènement avec des cartes promotionnelles exclusives et plein de cosmétiques à collectionner sur le thème d'une pokemon ultra apprécié des fans.

Les joueurs de Pokemon Pocket sont une fois de plus gâtés puisqu'un nouvel événement va leur permettre de gagner des cartes promotionnelles exclusives, mais également tout un tas de cadeaux. Comme d'habitude, tout est entièrement gratuit sans aucune condition, si ce n'est remplir quelques missions abordables en jouant.

Un nouvel évènement débarque sur Pokemon Pocket

Depuis sa sortie, Pokemon Pocket est un petit succès. Les collections de cartes numériques sont légion et le jeu se met régulièrement à jour. Il a récemment accueilli sa nouvelle extension dédiée aux mega évolutions, ainsi que plusieurs événements. C'est d'ailleurs un nouvel événement qui fait parler de lui aujourd'hui puisqu'il vient tout juste d'être lancé. Depuis le 7 ou 8 décembre 2025, selon votre région, tous les joueurs de Pokemon Pocket peuvent participer à un événement dédié à la Pioche Miracle disponible jusqu'au 17 décembre 2025. Comme souvent, des cartes promo exclusives apparaîtront plus facilement dans les propositions de Pioches Miracles et les récupérer vous permettra de gagner des récompenses en complétant quelques défis.

Récompenses possible dans les Pioche Miracle de l'évènement Mega-Léviator :

Carte Promo-B 10/P-B - Grodrive

Carte Promo-B 11/P-B - Evoli

Ticket Boutique évènement

Sablier Miracle





Captures de l'évènement Pioche Miracle sur Pokemon Pocket ©KiKiToès pour Gameblog

Plein de cosmétiques gratuits à gagner

Comme d'habitude, vous retrouverez l'intégralité des missions évènements disponibles dans l'onglet Mission en bas à droite de votre menu. Rendez-vous ensuite dans la section Pioche Miracle pour découvrir les différent objectifs à remplir en participant à l'évènement. Parmi les cadeaux offerts par ces fameuses missions, vous trouverez des dessus de carte aux couleurs de Magicarpe et Léviator, mais également des pièces et tout un tas d'autres cosmétiques représentant vos pokemon favoris.

Liste des récompenses à récupérer dans les missions évènement :

Coupon carte promo

Ticket Boutique évènement

Poudre Eclat

Liste de tous les cosmétiques de la boutique évènement Mega-Léviator :

Pièce Mega-Léviator : x5 Tickets Boutique évènement

x5 Tickets Boutique évènement Tapis de jeu Mega-Léviator : x10 Tickets Boutique évènement

x10 Tickets Boutique évènement Protège carte Mega-Léviator : x5 Tickets Boutique évènement

x5 Tickets Boutique évènement Couverture Mega-Léviator : x3 Tickets Boutique évènement

: x3 Tickets Boutique évènement Arrière-plan Magicarpe : x3 Tickets Boutique évènement

: x3 Tickets Boutique évènement Icône Magicarpe : x2 Tickets Boutique évènement

: x2 Tickets Boutique évènement Arrière-plan Hiver festif 2025 : x3 Tickets Boutique évènement

: x3 Tickets Boutique évènement Poudre éclat x50 : x1 Ticket Boutique évènement



Aperçu des récompenses de l'évènement Pioche Miracle Mega-Léviator ©KiKiToès pour Gameblog

Source : Pokemon Pocket