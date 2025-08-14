Pokemon Pocket accueille régulièrement de nouveaux événements avec des cadeaux et des cartes rares à la clé. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le dernier en date.

La polémique désormais éteinte, Pokemon Pocket peut poursuivre sa routine tranquillement. Le jeu à succès continue d’enchaîner les événements in-game, qui permettent systématiquement de mettre gratuitement la main sur de nouvelles cartes, souvent rares. Cette fois, le jeu signe le retour de la pioche miracle avec deux pokémon très appréciés à l’honneur, l'un de la seconde génération, l'autre de la quatrième.

Un nouvel événement avec des cartes rares pour Pokemon Pocket

L’événement Pioche Miracle est donc de retour dans Pokemon Pocket. Jusqu’au 31 août 2025 à 8h (heure française), les joueurs pourront donc mettre la main sur des objets gratuits et pourront même espérer piocher deux nouvelles cartes exclusives toutes les heures. Outre des items bonus comme des sabliers miracles ou des tickets pour la boutique spéciale, ce sera surtout l’occasion de dégoter deux cartes Promo-A : Marill 099/P-A et Dimoret 100/P-A. Comme toujours, cet événement de Pokemon Pocket s’accompagne également de nouvelles missions permettant elles aussi de récupérer des récompenses gratuites, comme des poudres d’éclat et surtout des tickets pour la boutique événement.

Boutique qui mettra à l’honneur ce cher Tyranocif pour l’occasion, avec tout un tas d’objets aux couleurs de ce pokémon très apprécié. Voici sans plus attendre la liste des objectifs à accomplir et des récompenses de la boutique événement accessibles pendant cet événement de Pokemon Pocket :

Les missions de la Pioche Miracle

Utiliser la pioche miracle 1 fois : 2 Tickets boutique événement et 2000 poudres d'éclat

Se servir de la pioche miracle 2 fois : 2 Tickets boutique événement

Utiliser la pioche miracle 3 fois : 2 Tickets boutique événement

Se servir de la pioche miracle 4 fois : 3 Tickets boutique événement

Utiliser la pioche miracle 5 fois : 3 Tickets boutique événement

Se servir de la pioche miracle 6 fois : 5 Tickets boutique événement

Obtenir une carte Marill : 1 Ticket boutique événement

Obtenir une carte Dimoret : 1 Ticket boutique événement

Collecter 5 cartes de type Eau : 3 Tickets boutique événement

Récupérer 10 cartes de type Eau : 3 Tickets boutique événement

Collecter 5 cartes de type Obscurité : 3 Tickets boutique événement

Récupérer 10 cartes de type Obscurité : 3 Tickets boutique événement

: 3 Tickets boutique événement

Les nouveaux objets de la boutique événement de Pokemon Pocket

Couverture Tyranocif : 3 Tickets boutique événement nécessaires

Tapis de jeu Tyranocif : 10 Tickets boutique événement nécessaires

Protège-Carte Tyranocif : 5 Tickets boutique événement nécessaires

Arrière-Plan Tyranocif : 3 Tickets boutique événement nécessaires

Arrière plan Sous l'Océan : 3 Tickets boutique événement nécessaires

Icône Tyranocif : 2 Tickets boutique événement nécessaires

Pièce Pokémon Tyranocif : 5 Tickets boutique événement nécessaires

50 Poudres d'éclat : 1 Ticket boutique événement nécessaires





Source : Pokemon Pocket