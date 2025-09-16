Une nouvelle semaine commence et, avec elle, un énième événement pensé pour vous gâter dans Pokemon Pocket. C'est l'occasion de faire le plein de cartes gratuites facilement.

Les fans sont désormais habitués : à peine un événement se termine-t-il dans Pokemon Pocket qu'un nouveau prend la relève. Là encore, vous allez pouvoir gagner des cadeaux très facilement. Profitez-en pour remporter des cartes rares que vous ne pourrez pas obtenir autrement. C'est donc une occasion à ne pas louper pour compléter votre collection au maximum.

Plein de cadeaux à gagner dans Pokemon Pocket

Maintenant que vous avez bien eu le temps de remplir votre Cartodex avec les dernières extensions, notamment Source Secrète qui vient de sortir, Pokemon Pocket vous invite à regarder vers les cartes exclusives aux événements. Mais ce n'est pas tout ce que vous pourrez remporter pendant ces festivités, vous allez voir.

Rallumez le jeu mobile Pokemon Pocket pour profiter de l'événement pioche miracle en cours. Comme à chaque fois, il s'agit d'une belle occasion d'obtenir des cartes promo en exclusivité grâce aux pioches Leveinard. Elles seront d'ailleurs estampillées de l'insigne à l'image dudit pokémon.

Les deux cartes vedettes pour cet événement gratuit de Pokemon Pocket font en plus honneur à la deuxième génération de la franchise. Mise en lumière depuis l'extension Sagesse entre Ciel et Mer sortie cette été, elle est tout particulièrement appréciée des fans. Dès lors, beaucoup d'entre vous sauteront sur l'occasion de remporter les cartes promo Écrémeuh et Phanpy !

En parallèle, les pioches Miracle standards de l'événement vous permettront de gagner des cadeaux. Vous pourrez piocher des Sabliers Miracle, mais aussi des Tickets propres à ces festivités. Avec eux, vous pourrez faire l'acquisition de nouveaux items esthétiques dans la boutique de Pokemon Pocket :

Tapis de Jeu (Maraiste & Terraiste)

Protège-carte (Maraiste & Terraiste)

Pièce Pokémon (Maraiste)

Couverture (Maraiste & Terraiste)

Arrière-plan (Maraiste & Terraiste)

Icône (Maraiste)

Arrière-plan (Halloween)

C'est donc le moment de rejouer à Pokemon Pocket ! L'événement pioche miracle vient tout juste de débuter, puisqu'il a été lancé ce dimanche 14 septembre. Il vous reste encore largement le temps d'en profiter. En effet, il prendra fin le 24 septembre prochain, à 7h59 précises. C'est le moment ou jamais de vous lancer pour obtenir des contenus gratuits.

© DeNa et Creatures Inc. / The Pokémon Company.