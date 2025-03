C'est LE nouveau phénomène mobile : Pokemon Pocket a envahi vos smartphones avec ses cartes à jouer et à collectionner. Développé par DeNa et Creatures Inc., le titre retranscrit fidèlement les sensations d'ouverture de boosters et ravi avec ses combats en 1v1. Enfin, comme tout jeu-service, il propose régulièrement de nouveaux événements. Voilà encore une belle occasion d'obtenir du contenu gratuit !

Que votre pioche vous soit favorable dans Pokemon Pocket

Ce matin se terminait l'événement butin Griknot sur Pokemon Pocket. Mais, comme souvent avec ce jeu mobile, lorsqu'un s'en va, un autre débute. Ainsi, de nouvelles récompenses vous seront offertes très facilement grâce au lancement de la pioche miracle 2 dès aujourd'hui. Elle s'ajoute ainsi à la première, qui débutait le 10 mars dernier, et s'étendra jusqu'au 24 mars 2025 (06h59 dernier délai).

Comme chaque événement pioche miracle de Pokemon Pocket, l'événement rebat les cartes dans vos pioches. Profitez de celles de « Leveinard » pour tenter d'obtenir les cartes promo Manaphy et Ronflex. En parallèles, celles « Bonus » sont l'occasion de gagner gratuitement les mêmes Pokémon en version standard, ainsi que des Sabliers miracle et des tickets boutique événement.

Ce sont ces derniers qui vont vous être utiles pour la pioche miracle 2 ! De fait, pour cette occasion, la boutique de Pocket Pokemon accueille 4 nouveaux accessoires à acheter. Vous aurez donc besoin des tickets adéquats pour les acquérir :

Pièce Pokémon (« Manaphy »)

Protège-Carte (« Manaphy »)

Tapis de Jeu (« Manaphy et Tiplouf »)

Icône (« Tanguy »)

Notez que les Pioches Bonus ne sont pas la seule opportunité de gagner des tickets boutique événement. Des missions spéciales vous attendent dans Pokemon Pocket. Elles sont relativement simples à compléter. Il s'agit principalement d'utiliser la pioche miracle un certain nombre de fois ou de collecter un nombre donné de cartes d'un certain type. D'ailleurs, une nouvelle mission vous octroiera aussi des Jetons Échange, une denrée rare dans le jeu. Maintenant que vous savez tout, à vous de jouer !