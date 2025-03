Vous jouez toujours à Pokemon Pocket ? En tout cas, vous feriez mieux ! En ce moment, les récompenses s'enchaînent sur le jeu de cartes à jouer et à collectionner. Plusieurs événements ont cours et un troisième vient s'ajouter à la liste. Une fois de plus, vous allez pouvoir obtenir facilement des cartes rares, alors ne passez pas à côté de cette opportunité.

Belle pioche pour Pokemon Pocket

Les joueuses et joueurs de Pokemon Pocket ont la vie belle depuis la conférence anniversaire de la franchise. En plus des cadeaux offerts pour l'occasion, plusieurs événements ont démarré : le butin Griknot et le Lumière triomphale SP. Comme il n'y en a jamais assez, un troisième a débuté ce matin pour se poursuivre jusqu'au lundi 24 mars 2025 (06h59).

Il s'agit d'un nouvel événement pioche miracle. Cela signifie que pendant les deux prochaines semaines, des pioches bonus et des pioches Leveinard vous attendront dans Pokemon Pocket. Les premières seront l'occasion de remporter des tickets boutiques spécifiques à l'événement, des Sabliers Miracle et des cartes de la dernière extension, Lumière Triomphale. Les secondes seront d'autant plus intéressantes qu'elles mettront en jeu deux cartes promo, donc deux cartes rares :

Manaphy , avec l'attaque « Cadeau de l'Océan »

, avec l'attaque « Cadeau de l'Océan » Ronflex, avec l'attaque « Effondrement »

Encore plus de récompenses pour vos cartes

Pendant toute la durée de l'événement pioche miracle 1, Pokemon Pocket vous invite à accomplir plusieurs missions. Le jeu en vaut la chandelle puisque vous pourrez remporter des Jetons Échange mais aussi des Tickets Boutique spéciaux. Grâce à eux, vous pourrez acheter des accessoires pour habiller vos cartes et les mettre en valeurs :

Deux arrière-plans (« Manaphy & Tiplouf » et « Machine futuriste »)

(« Manaphy & Tiplouf » et « Machine futuriste ») Une couverture (« Manaphy & Tiplouf »)

Comme c'est généralement le cas pour ce type d'événement, une deuxième salve de récompenses sera ajoutée prochainement. Ne vous en faites pas ! Nous guetterons le lancement de Pioche miracle 2 pour fournir toutes les informations en temps et en heure.