Pokemon Pocket annonce une nouvelle extension et une tonne de surprises à venir avec des cartes exclusives et de nouvelles fonctionnalités.

Pokemon Pocket prépare le lancement d'une toute nouvelle extension qui devrait très clairement cartonner. La raison ? L'un des pokemon stars n'est autre que Gardevoir, l'un des pokemon les plus appréciés, toutes générations confondues. Évidemment, ce ne sera pas la seule créature à l'honneur : on attend encore plus d'une centaine de cartes et bien d'autres surprises, dont de nouvelles fonctionnalités.

Une nouvelle extension arrive dans Pokemon Pocket

Pokemon Pocket enchaîne ses mises à jour à un rythme effréné. Pour certains joueurs, c'est même trop, tant il y a à collectionner. Ce rythme pose également quelques soucis pour s'organiser et s'adapter à la méta, qui change très régulièrement. D'un autre côté, le jeu est vivant, sans cesse en mouvement, et les collectionneurs sont aux anges. Prochainement, Pokemon Pocket lancera sa nouvelle extension Parade Onirique, avec Gardevoir en pokemon star, un pokemon extrêmement apprécié qui sera ici présent sous sa forme Méga. Ce ne sera d'ailleurs pas le seul puisque d'autres cartes Méga sont attendues dans cette extension, notamment Méga-Mystibule EX. Des cartes très puissantes qui vont une nouvelle fois bousculer les métas actuelles. Parade Onirique marquera également l'arrivée des cartes Stade, un nouveau type de carte Dresseur. La mise à jour Parade Onirique sera disponible dès le 29 janvier 2026.







De nouvelles fonctionnalités et des évènements déjà annoncés

Outre ses nouvelles cartes, l'extension sera accompagnée d'une grande mise à jour qui ajoutera de nouvelles fonctionnalités à Pokemon Pocket. De nouvelles options seront offertes à la messagerie afin de faciliter les échanges de cartes. Ensuite, un nouveau mode de jeu fera son entrée : les combats aléatoires. Ce mode proposera des combats à l'aveugle contre l'IA. Vous ne pourrez donc pas savoir quel deck sera utilisé par votre adversaire. Enfin, plusieurs événements ont d'ores et déjà été annoncés pour les prochaines semaines, avec plein de récompenses à gagner, dont de nombreuses cartes pour la plupart encore non annoncées.

Liste des évènements à venir dans Pokemon Pocket :

- 30 janvier au 27 avril 2026 : Des missions pour obtenir un deck d’élite de type Feu mettant à l'honneur Méga-Braségali-ex et Entei-ex Missions collection de cartes pratiques - 30 janvier au 27 avril 2026 : Des missions spéciales pour obtenir des cartes Dresseur utiles en combat, comme Copieuse et Cape Géante.

- 12 février au 22 février 2026 : Des combats solo spéciaux et des missions uniques afin d’obtenir des Boosters promo et des cartes exclusives. Evènement pioche miracle - 15 février au 25 février 2026 : Des pioches miracles exclusives et des missions mettant en avant certaines cartes promos à l’effigie de Pyrobut et de Goupix d’Alola.

source : Pokemon Pocket officiel