Une fois de plus, Pokemon Pocket propose un nouvel événement permettant de gagner des cartes rares à collectionner. Que du bon en perspective pour les fans ! Mais que sait-on exactement ?

Le jeu de cartes Pokemon Pocket accueille un tout nouvel événement temporaire centré sur l’un des Pokémon les plus emblématiques de la première génération : Raichu-ex. L’occasion pour les joueurs de participer à une série de combats spéciaux, de débloquer des récompenses exclusives et de découvrir de nouvelles cartes promotionnelles.

Un événement spécial Pokemon Pocket avec des cartes rares à gagner !

L’événement « Butin Raichu-ex » se déroule dès aujourd'hui jusqu’au jeudi 16 octobre 2025 à 7h59 (heure de Paris). Pendant cette période, les joueurs pourront se mesurer à plusieurs défis Solo, répartis selon différents niveaux de difficulté. Chaque combat propose ses propres objectifs à remplir, donnant accès à des Boosters promo série A, vol. 13 ainsi qu’à des objets rares comme des Sabliers ou des Tickets boutique.

Les matchs opposent les joueurs à des decks centrés sur Pikachu, Magnézone et Raichu-ex, avec des combinaisons variées de Pokemon électriques issus de différentes extensions. L’événement invite ainsi à revisiter toute la lignée de Pikachu, du starter le plus connu jusqu’à sa forme évoluée sous stéroïdes.

© DeNa et Creatures Inc. / The Pokémon Company.

Les nouvelles cartes à collectionner et les récompenses

Cinq nouvelles cartes rejoignent la série Promo-A, vol. 13, avec un mélange de Pokemon iconiques et puissants :

Pikachu (Promo-A 111/P-A)

(Promo-A 111/P-A) Raichu-ex (Promo-A 112/P-A)

(Promo-A 112/P-A) Mimiqui (Promo-A 113/P-A)

(Promo-A 113/P-A) Mackogneur (Promo-A 114/P-A)

(Promo-A 114/P-A) Regigigas (Promo-A 115/P-A)

Ces cartes inédites s’obtiennent via les Boosters promotionnels ou en récompense directe après certains combats de l’événement. Les affrontements Pokemon se déclinent en plusieurs paliers, chacun proposant ses propres défis et bonus :

Mode Facile – Deck Pikachu

2 × Sabliers Booster

1 × Booster promo série A, vol. 13

1 × Ticket boutique

25 × EXP

Récompenses bonus : Poudre Éclat, Ticket boutique, Booster supplémentaire

Mode Normal – Deck Pikachu & Magnézone

4 × Sabliers Booster

1 × Booster promo série A, vol. 13

1 × Ticket boutique

50 × EXP

Récompenses bonus : Poudre Éclat, Ticket boutique, Booster supplémentaire

Mode Difficile – Deck Raichu-ex & Magnézone

6 × Sabliers Booster

1 × Booster promo série A, vol. 13

1 × Ticket boutique

75 × EXP

Récompenses bonus : Poudre Éclat, Ticket boutique, Booster supplémentaire

Mode Expert – Deck Raichu-ex & Magnézone

8 × Sabliers Booster

1 × Booster promo série A, vol. 13

1 × Ticket boutique

100 × EXP

Récompenses bonus : Poudre Éclat, Ticket boutique, Booster supplémentaire

Cet événement rend hommage à la famille Pokemoin Pikachu, tout en testant la stratégie et la patience des joueurs. Entre défis de haut niveau et nouvelles cartes à collectionner, Raichu-ex s’impose comme la star du mois d’octobre sur Pokémon Pocket.

Source : Pokemon Pocket