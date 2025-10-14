À l’approche de son premier anniversaire, Pokemon Pocket nous donne un premier aperçu de ses prochaines mises à jour, avec des fonctionnalités qui vont assurément plaire aux fans.

À quelques jours de la sortie de Légendes Pokemon ZA sur Nintendo Switch 1 et 2, l’actualité autour de la franchise est décidément en feu. En effet, touché par une vaste série de leaks, The Pokemon Company a non seulement vu certaines informations fuiter concernant ce nouvel opus, mais aussi et surtout concernant le prochain gros jeu à venir ensuite, qui devrait lancer la dixième génération de la série. Avant cela, toutefois, un autre anniversaire on ne peut plus important sera naturellement à l’honneur : celui de Pokemon Pocket.

Pokemon Pocket annonce ses prochaines mises à jour

Car oui, sans que cela ne paraisse, cela va bientôt faire un an déjà que le jeu mobile de Creatures Inc et DeNA a vu le jour sur iOS et Android, embarquant alors des dizaines de millions de joueurs dans cette grande aventure. Et forcément, les développeurs tiennent à marquer le coup. Très prochainement, ce ne sont ainsi pas une, ni deux, mais bien trois grosses mises à jour qui seront déployées, chacune apportant des nouveautés destinées à rendre l’expérience « encore plus agréable pour les joueurs de Pokemon Pocket ». Les voici :

Ajout d’une nouvelle fonction de partage

Une fonctionnalité qui vous permet d’offrir des cartes ♢–♢♢♢♢ à vos amis.

Vous pouvez envoyer une carte à chacun de vos amis chaque jour.

Une fois que vos amis vous ont envoyé des cartes via la fonctionnalité de partage, vous pouvez en sélectionner une et la recevoir chaque jour.

Gamme de cartes échangeables élargie

Vous pourrez échanger des cartes provenant même des boosters les plus récents de Pokemon Pocket.

En plus des cartes de rareté ♢–♢♢♢♢ et ⭐︎1, les cartes ⭐︎2, Shiny 1 et Shiny 2 seront aussi éligibles à l’échange.

Améliorations apportées à la fonctionnalité « Wonder Pick »

Les cartes de la dernière extension que vous n’avez pas encore obtenues apparaîtront plus souvent.

Le nombre de cartes que vous possédez actuellement sera affiché sur chaque carte dans « Wonder Pick ».

Une nouvelle extension arrive

Maintenant, vous vous demandez sans doute quand précisément arriveront toutes ces mises à jour de Pokemon Pocket. Malheureusement : nous n’avons pas encore la réponse à cette question pour l'instant. « Nous travaillons d’arrache-pied pour vous proposer ces mises à jour dans les meilleures conditions possibles, et nous vous remercions pour votre patience » assurent néanmoins les développeurs. « Nous vous invitons à consulter régulièrement les actualités du jeu pour connaître les dernières mises à jour ».

Étant donné que ces nouveautés semblent vouloir s’inscrire dans le cadre du premier anniversaire de Pokemon Pocket, sorti le 30 octobre 2024, nous ne devrions toutefois pas avoir à attendre trop longtemps avant de pouvoir en profiter. Surtout en sachant que comme le rappellent les créateurs du jeu, une nouvelle extension dédiée aux Méga Évolutions de Pokemon est également attendue pour la fin du mois d’octobre. « Plus de détails seront communiqués ultérieurement », nous dit-on alors. Encore un peu de patience, donc.

Source : Pokemon