Pokémon Pocket compte bien célébrer le cap. 1 an et demi après son lancement, le jeu mobile phénomène démarre un bel événement avec une tonne de cadeaux, dont des cartes gratuites.

La collectionnite s'est emparée de votre smartphone. Depuis plus d'un an, Pokemon Pocket transpose le TCG culte de Nintendo sur mobile. Bien contentes de la popularité de leur titre, les équipes des studios Creatures Inc et DeNa ont lancé un événement de taille avec plein de cadeaux à récupérer. On vous explique comment tout obtenir.

C'est la fête dans Pokemon Pocket

C'est l'heure de relancer Pokemon Pocket. Le jeu mobile de JCC gâte toute sa communauté avec la « Mission spéciale 2026 ». Cet événement est une occasion de plus de remporter un tas de cartes gratuites. Comme d'habitude, les combats solo événementiels peuvent vous en faire gagner jusqu'à 5 cartes promo : Évoli, Meloetta, deux de Zygarde et même Zygarde-ex. Mais il y en a une autre encore plus rare de Zygarde-ex qui vous attend, et ce n'est pas tout.

La sortie du set Aura Palpitante aura en quelque sorte lancé les festivités dans Pokemon Pocket. Mais ce n'est que le début. L'événement « Mission spéciale 2026 » vous donne l'occasion d'obtenir des boosters gratuits, des sabliers et même des éléments cosmétiques pour mettre vos cartes en valeur. Du 29 avril (8h) au 9 mai 2026 (7h59), remplissez toutes les missions que nous allons vous détailler pour ne rien manquer.

Ce nouvel événement de Pokemon Pocket mêle plusieurs aspects phare du jeu. Si vous obtiendrez certaines récompenses en vous connectant simplement chaque jour, d'autres demandent d'accomplir certaines tâches. Pour faire simple, pensez à faire des combats, ouvrir des boosters et utiliser la pioche miracle pour recevoir tous les cadeaux d'ici au 9 mai :

Insigne - événement spécial 2026 : Se connecter (jour 1)

Booster Aura Palpitante : Se connecter (jour 2) Se connecter (jour 3) Connecter (jour 4)

Booster promo série B, vol. 7 : Terminer 1 combat Terminer 3 combats Et terminer 5 combats

Coupon carte promo (événement butin spécial 2026) : Terminer 10 combats

Carte gratuite Zygarde-ex : Terminer 20 combats

Poudre éclat x2 500 : Utiliser la pioche miracle 1 fois Obtenir 25 cartes Se connecter (jour 5) Se connecter (jour 6)

Sablier Booster x12 : Obtenir 50 cartes

Sablier Booster x24 : Obtenir 100 cartes

Sablier Miracle x12 : Se connecter (jour 7) Utiliser la pioche miracle 3 fois Pioche miracle 5 fois Utiliser la pioche miracle 7 fois



Pokemon Pocket offre en plus de cela des récompenses cosmétiques. Celles-ci ne requièrent pas d'accomplir des tâches spécifiques. C'est en validant un certain nombre de missions tout au long de l'événement que vous les débloquerez :

Arrière-Plan (Pokémon dans la forêt) : 3 missions

: 3 missions Couverture (Pokémon dans la forêt) : 6 missions

: 6 missions Pièce Pokémon (Larméléon) : 9 missions

: 9 missions Protège-Carte (Pokémon dans la forêt) : 12 missions

: 12 missions Tapis de jeu (Pokémon dans la forêt) : 15 missions