La prochaine extension de Pokémon Pocket se dévoile déjà avant sa sortie le 26 février, et risque de faire beaucoup d'heureux parmi les fans. Avec des visages bien connus.

Ces derniers mois ont été un peu plus calmes du côté de Pokemon Pocket, mais le jeu de cartes à collectionner sur mobile compte bien revenir à un rythme plus régulier. Le jeu de cartes ultra-populaire créé par DeNA continue à s'étoffer après chaque nouvelle extension. Avec à chaque fois, évidemment, de nouvelles cartes à la clé. La prochaine grosse extension vient justement d'être révélée. Elle sortira le 26 février et amènera des petites créatures bien connues des fans de la licence.

L'extension Merveilles de Paldea sort très bientôt sur Pokemon Pocket

Pokémon Pocket continue donc d'être très fréquenté et apprécié des joueurs depuis sa sortie fin 2024. Et justement, c'est surtout le cas à chaque nouvelle sortie d'extension. C'est souvent l'occasion de partir à la chasse aux cartes inédites pour embellir sa collection. La prochaine extension vient d'être dévoilée dans une bande-annonce, et elle s'appelle Merveilles de Paldea. Elle amènera un nouveau booster à thème inédit, ainsi que la possibilité de croiser des Pokemon de la région de Paldea.

Le site officiel présente déjà le contenu de cette extension, avec trois vedettes au coeur de l'annonce : les trois Pokemon de base Poussacha, Chochodile et Coiffeton. Par ailleurs, les joueurs pourront également récupérer des versions inédites de Méga-Miascarade-ex, un Gromago-ex ainsi que les mignons Famignol. Tout cela sera disponible gratuitement dans le nouveau booster de 9 cartes à partir du 26 février.

L'autre bonne nouvelle, c'est que cette extension de Pokemon Pocket s'articulera en deux temps. Si le nouveau booster sort effectivement dès le 26 février, les joueurs pourront découvrir d'autres surprises à partir du dimanche premier mars. Le jeu se parera de nouvelles Couvertures à débloquer pour exposer ses cartes les plus rares, dont une Couverture dynamique à l'effigie de Poussacha et ses évolutions. Rendez-vous dans six petits jours pour découvrir tout le contenu de l'extension Merveilles de Paldea de Pokemon Pocket.

Source : Gematsu