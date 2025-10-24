Après quelques semaines plus calmes pour les joueurs de Pokemon Pocket, The Pokémon Company s’apprête à relancer la machine avec une toute nouvelle extension baptisée Méga Evolution (Mega Rising). Attendue pour le 30 octobre 2025, cette mise à jour majeure marquera le retour de combats intenses et des cartes emblématiques du jeu de cartes à collectionner.

Un nouveau souffle pour Pokemon Pocket

La précédente extension, Deluxe Pack ex, avait offert une parenthèse bienvenue à Pokemon Pocket en proposant surtout des rééditions et des cartes recyclées. Une manière pour les joueurs de souffler un peu. Mais aussi d’accumuler leurs précieuses sablier-packs et de renforcer leur collection sans se précipiter sur les nouveautés. Mais avec Mega Evolution (Mega Rising), le rythme s’accélère, il s’agit cette fois d’un set complet, classé “B1”, ce qui laisse présager un grand nombre de cartes inédites à découvrir.

Comme son nom l’indique, cette extension remet sur le devant de la scène les légendaires Méga-Évolutions Pokemon, un concept adoré des fans depuis l’ère 3DS. Parmi les vedettes annoncées, on retrouvera Méga-Léviator ex, Méga-Brasegali ex et Méga-Altaria ex, trois Pokémon redoutables capables de bouleverser la méta actuelle. Leur puissance s’accompagne toutefois d’un risque majeur, si un Méga Pokémon est mis K.O., il rapporte trois points à l’adversaire, ce qui peut inverser le cours d’un duel en un instant.

Une stratégie totalement repensée

Avec cette mécanique, Mega Evolution promet de redéfinir la stratégie de jeu. Les dresseurs devront peser chaque décision, équilibrer puissance et prudence, et repenser la composition de leurs decks. Faut-il miser sur la force brute des Méga Pokémon au risque de tout perdre ? Ou privilégier une approche plus sûre avec des cartes classiques ? Ce dilemme devrait animer la communauté dans les semaines suivant la sortie.

Cette nouvelle extension confirme la volonté de The Pokemon Company de faire vivre Pokémon Pocket comme une véritable plateforme évolutive. Le tout, capable d’alterner entre moments de pause et pics d’intensité. Les leaks avaient déjà laissé entrevoir une partie du contenu, mais la confirmation officielle relance l’enthousiasme des joueurs. À l’approche d’Halloween, Mega Evolution s’annonce comme un des événements majeurs de la fin d’année pour les collectionneurs et stratèges du jeu de cartes.

Source : The Pokemon Company