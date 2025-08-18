Super bonne nouvelle pour les fans de Pokémon Pocket. En cette belle journée d’été, le jeu en profite pour faire une très belle annonce de contenu à venir qui devrait beaucoup plaire.

Pokemon n’a pas fini de surprendre ses fans. Lors des Championnats du Monde 2025, une nouvelle vidéo a révélé l’arrivée des Méga-Évolutions dans Pokemon Pocket. Une nouveauté attendue pour l’automne qui pourrait bien changer la façon de jouer.

Un gros changement pour Pokemon Pocket

Le teaser Pokemon Pocket a levé le voile sur les trois premiers combattants concernés : Altaria, Léviator et Braségali. Trois choix qui parlent autant aux nostalgiques qu’aux stratèges. Voir ces Pokémon emblématiques prendre une nouvelle dimension dans Pocket promet des affrontements encore plus spectaculaires.

Concrètement, les Méga-Évolutions Pokemon offriront des points de vie impressionnants et des capacités dévastatrices. Elles fonctionneront comme les cartes EX : il faudra les poser sur un Pokémon déjà présent pour activer leur plein potentiel. Mais attention. Si un Méga-Pokémon est mis K.O., l’adversaire remporte d’un coup les trois points de victoire. Autant dire que le moindre faux pas peut coûter cher. C’est un pari risqué, mais qui peut retourner une partie en un instant.

Une année placée sous le signe des Méga-Évolutions

Ce n’est pas un hasard si cette annonce tombe maintenant. 2025 marque le grand retour des Méga-Évolutions dans l’univers Pokemon. Elles seront au cœur de Pokémon Legends: Z-A, le futur épisode prévu sur Switch et Nintendo Switch 2. Le jeu de cartes traditionnel accueillera lui aussi de nouvelles cartes spéciales dès septembre. TCG Pocket suit donc la tendance, et tout laisse penser que la franchise veut remettre cette mécanique sur le devant de la scène.

L’arrivée des Pokemon Méga-Évolutions va forcément bouleverser les habitudes. Les decks les plus solides du moment pourraient perdre de leur superbe face à ces nouvelles cartes. Il faudra sans doute repenser ses stratégies, oser plus de prises de risques, mais aussi mieux préparer sa défense. Les joueurs compétitifs attendent déjà de voir comment la méta va évoluer. Et une chose est sûre : les parties ne manqueront pas de rebondissements.

D’après le site officiel, ces nouvelles cartes feront partie d’une véritable extension. Leur arrivée pourrait coïncider avec les sorties de septembre, histoire de synchroniser le jeu mobile avec le reste de l’univers Pokémon. Autant dire que la rentrée s’annonce chargée pour les fans.

Source : The Pokemon Company