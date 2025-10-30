Pokemon Pocket fête son premier anniversaire et passe à la série B avec une nouvelle extension méga attendue des fans avec cartes inédites. C'est le bon moment pour relancer le jeu !

Bon anniversaire ! Pokemon Pocket célèbre aujourd'hui sa première année d'existence après avoir lancé une nouvelle hype sur le marché des jeux mobiles. Transposant la fièvre collectionneuses du célèbre JCC en version numérique, il a su capter l'attention du grand public et compte bien continuer à le faire longtemps. C'est pourquoi les équipes marquent particulièrement le coup aujourd'hui avec l'arrivée d'un nouveau set et une tonne d'événements.

L'extension Mega-Ascension débarque dans Pokemon Pocket

Son annonce avait déjà fait frémir d'impatience les fans. L'extension Mega-Ascension de Pokemon Pocket est bien arrivé cet automne comme prévu, et plus précisément ce matin dans le jeu mobile phénomène. Non seulement elle se compose de trois boosters différents (Méga-Léviator, Méga-Altaria et Méga-Braségali), mais elle signe aussi le passage à la série B de cartes. Ainsi, les équipes opère un passage symbolique vers la deuxième année de son TCG avec des changements pour les joueuses et joueurs.

En effet, pour son année 2, Pokemon Pocket revoit certaines de ses fonctionnalités. L'échange de cartes inclut maintannt davantage de niveaux de rareté et n'exclut plus le booster le plus récent. De plus, vous pouvez désormais partager une carte (⬪ à ⬪⬪⬪⬪) par jour avec vos amis. Autre détail à relever, le fait que maintenant vous pouvez aussi décrocher deux Sabliers Miracle par jour en plus des Sabliers Booster grâce aux missions quotidiennes.

Cependant, ce qui intéresse surtout les joueuses et joueurs avec l'arrivée du set B1, ce sont les nouvelles cartes. Pour cette extension, Pokemon Pocket met notamment la troisième génération, apparue avec les versions Rubis et Saphir, en lumière. Retrouvez des légendaires comme Jirachi, les starters emblématiques ou encore des spécimens adorés des fans tels qu'Absol. De plus, Méga-Ascension fait la part belle à cette mécanique très populaire de la Méga-Évolution, très appréciée des dresseurs. Voilà qui va sublimer vos collections !











© DeNa et Creatures Inc. / The Pokémon Company.

Un tas d'événements pour obtenir des cadeaux

Pour son tout premier anniversaire, Pokemon Pocket ne se contente pas d'accueillir un nouveau set. Le jeu mobile veut gâter comme il se doit sa communauté en lançant plusieurs événements. Une campagne de célébration a été lancée du 30 octobre au 17 décembre (6h59), vous octroyant d'une part un exemplaire de chaque booster de l'extension Méga-Ascension. En plus de cela, tout un tas de missions sont à remplir pour remporter des récompenses gratuites esthétiques :

Insigne “Premier anniversaire”

Arrière-plan “Pokémon Méga-Évolution”

Couverture “Pokémon Méga-Évolution”

Protège-carte “Pokémon Méga-Évolution”

Pièce Pokémon “Méga-Absol”

Tapis de jeu “Pokémon Méga-Évolution”

Ça ne s'arrête pas là ! Pokemon Pocket fait également plaisir aux retardataires et aux moins chanceux en vous donnant l'opportunité de gagner des cartes promo gratuites offertes pendant toute la saison de la série A. Ainsi, participez aux “retour d'événement butin / pioche miracle PROMO 2025” pour compléter votre collection avec des exemplaires rares qu'on pensait ne plus revoir. Sachant qu'il est impossible de les obtenir en dehors de ce cadre événementiel, c'est l'occasion d'en profiter. Ils dureront jusqu'au 9 novembre, 6h59 dernier délai.