Il vaut mieux (très) tard que jamais. Pokemon Pocket prévoit encore des changements pour les mois à venir et n'hésite pas à en parler dès maintenant. Cette fois, cela concerne une fonctionnalité que beaucoup aimeraient voir déployée depuis longtemps. Il faudra encore patienter avant de pouvoir en profiter. Néanmoins, son annonce un an après le lancement du jeu devrait satisfaire bien des fans et leur donner espoir dans la capacité des équipes à prendre en compte leurs retours.

Pokemon Pocket va faire du tri, c'est officiel

Ce jeudi 30 octobre, le jeu mobile phénomène Pokemon Pocket va fêter son premier anniversaire. En un an, il a accueilli 11 extensions différentes, dont une temporaire pour vous donner une opportunité de remporter plus facilement certaines cartes rares, le booster de Luxe. Si on exclut ce set un peu particulier, nous arrivons tout de même à plus d'un millier de cartes à collectionner !

Quand il s'agit de compléter sa collection, Pokemon Pocket tend à donner des coups pouce. Preuve en est le fameux booster de Luxe, mais aussi tous les événements hebdomadaires. Cela dit, l'application a un défaut qui pèche vraiment aux yeux des joueuses et joueurs. Vous l'avez peut-être remarqué, mais certaines cartes qui sont communes à plusieurs boosters ne sont pas répertoriées pour chacun. Cela veut dire qu'elles ne sont rangées que dans le classeur correspondant au booster où vous l'avez piochée. Ce qui laisse souvent un trou dans votre Cartodex.

Mais ce problème sera bientôt résolu. Les équipes de Pokemon Pocket viennent d'annoncer que les cartes communes seront bien rangées rétroactivement dans tous leurs boosters. Seulement, cette fonctionnalité n'arrivera pas avant... l'été 2026 ! Eh oui, il faudra être très patient pour voir tous les trous anormaux de votre Cartodex se remplir. Il faut dire que cette nouvelle tombe juste avant l'arrivée du set Mega Evolution, ce jeudi 30 octobre. Faut-il comprendre que la série B des cartes marquera le retour de certains exemplaires dans les futurs boosters ? Nous pouvons en effet nous poser la question. Seuls les prochains mois sauront nous le dire.