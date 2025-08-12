Pokemon Pocket n'a clairement pas terminé de fidéliser ses joueurs et une énorme mise à jour gratuite se prépare pour très bientôt, selon un récent rapport.

Alors que Pokemon Pocket se remet petit à petit d'une violente polémique l'ayant récemment impacté, impliquant la suppression des artworks de Lugia et Ho-oh des sets correspondants en raison d'accusations de plagiat, puis l'introduction de nouveaux visuels, les équipes continuent de travailler sur le populaire jeu de cartes à collectionner. Parmi les plans immédiats récemment annoncés, une énorme mise à jour gratuite devrait arriver très bientôt. On crack un booster pour voir ce qu'il y a dedans.

Pokemon Pocket a encore de grosses cartes dans sa manche

Depuis sa sortie, Pokemon Pocket continue d'attirer un florilège d'utilisateurs, grâce notamment à l'énorme popularité de la licence, et l'injection très régulière de mises à jour visant à constamment rafraîchir l'expérience. Dans le cadre d'un récent rapport financier, nous avons ainsi une meilleure idée de la bonne santé du jeu mobile. Il indique en effet que, durant ce premier trimestre de l'année fiscale 2025, qui a commencé au printemps, le titre aurait compté le nombre impressionnant de 39 millions d'utilisateurs actifs. De plus, 60% de la consommation de monnaie virtuelle proviendrait de marchés internationaux. Enfin, les abonnement connaîtraient une « demande constante ». En revanche, DeNA, le studio développant Pokemon Pocket, a établi que le taux de rétention connaît un déclin progressif.

Fort de ces données édifiantes, les développeurs Pokemon Pocket ont ainsi indiqué dans ledit rapport prévoir une énorme mise à jour gratuite. Celle-ci aura principalement pour but d'améliorer le taux de rétention et la fréquence de connexion des joueurs. Pour l'heure, il faut se contenter de cette information quant au contenu de cette future mise à jour. On sait toutefois qu'elle arrivera « dans le courant de l'année calendaire », soit dans les prochaines semaines ou mois.

En parallèle, gageons que les développeurs de Pokemon Pocket prévoient également de proposer régulièrement de nouvelles extensions pour donner envie aux collectionneurs en herbe de revenir régulièrement sur le jeu. Sauf autres erreurs comme la récente polémique, le jeu mobile semble quoi qu'il en soit avoir de beaux jours devant lui. Reste toutefois à voir comment DeNA compte améliorer le taux de rétention des joueurs, en espérant que la chose ne soit pas trop invasive.

Source : Rapport financier de DeNA au format PDF