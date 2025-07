L’été s’annonce chargé pour Pokemon Pocket. Selon plusieurs leaks fiables, un événement saisonnier devrait débuter le 17 juillet prochain. Baptisé Summer Event 2025, il offrirait de nombreuses récompenses gratuites, juste en se connectant et en jouant un peu chaque jour. Même si rien n’est encore officiel, les détails qui circulent laissent entrevoir une belle opération pour les joueurs, nouveaux comme anciens.

Un événement court… mais bien rempli sur Pokemon Pocket

D’après les informations qui ont fuité sur Pokemon Pocket, cet événement durerait jusqu’au 30 juillet. Deux semaines, donc, pour récolter un maximum de bonus sans effort. Pas besoin de remplir des défis complexes : il suffirait de se connecter plusieurs jours de suite et de lancer quelques parties pour débloquer les cadeaux. C’est une formule que le jeu connaît bien. Accessible, régulière, et toujours appréciée par la communauté. Cette fois encore, Pokemon Pocket semble miser sur la fidélité et la simplicité.Voici les récompenses qui auraient fuité

Les leaks révèlent une liste plutôt généreuse de bonus à récupérer pendant l’événement Pokemon Pocket. Voici un résumé :

1 cadre 9 cartes : après 2 jours de connexion

: après 2 jours de connexion 12 sabliers de boosters : après 5 jours

: après 5 jours 12 sabliers supplémentaires : au bout de 8 jours

: au bout de 8 jours 36 sabliers : en jouant des combats

: en jouant des combats 24 sabliers Wonder Pick : condition encore inconnue

: condition encore inconnue 250 jetons d’échange : condition à confirmer

Le cadre 9 cartes Pokemon Pocket intrigue les fans. Certains pensent qu’il a été conçu exprès pour exposer Évoli et ses huit évolutions, tous réunis dans un seul et même support. Un simple hasard ? On peut en douter.

Une transition vers un nouveau set ?

Le calendrier laisse penser que cet événement pourrait aussi servir de pont vers le prochain contenu du jeu. Le set actuel, Evoli Grove, touche à sa fin. Et comme souvent dans Pokemon Pocket, un nouvel ensemble pourrait bien arriver dès la fin juillet. Si cela se confirme, cet événement estival serait l’occasion idéale d’économiser des sabliers pour ouvrir des boosters dès le jour J. Les plus stratégiques savent déjà quoi faire.

Ce type d’événement n’est pas une nouveauté pour Pokemon Pocket. Le jeu a trouvé son rythme avec des récompenses régulières et une formule sans prise de tête. On se connecte, on joue un peu, et on récupère ce qui tombe. Pas besoin d’y passer des heures. Ce modèle fonctionne, surtout en été, quand les sessions de jeu sont souvent plus courtes. Et pour les joueurs qui avaient mis le jeu de côté, c’est une bonne excuse pour y revenir tranquillement.

Source : PokeGirlLauren