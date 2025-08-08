Les joueuses et joueurs de Pokemon Pocket attendent désormais chaque nouvelle extension à un rythme mensuel régulier. Le jeu mobile a fait sensation en proposant une expérience de cartes à jouer et à collectionner qui retransmet les sensations réelles de l'ouverture de boosters de façon totalement dématérialisée. Forcément, la formule a fait mouche auprès du public. Pour autant, il peut y avoir des mésaventures, mais les équipes de développement se sont reprises.

Ils sont de retour dans Pokemon Pocket

Décidément, le lancement du set A4 de Pokemon Pocket n'aura pas été de tout repos. Après le trailer qui a leaké en avance, une grosse polémique a éclaté. Cela concerne certaines des cartes les plus importantes de ces nouveaux boosters, à savoir les deux cartes immersives qui leur sont exclusives : l'une à l'effigie de Ho-Oh, l'autre à celle de son comparse, Lugia.

À l'origine de cette polémique, une illustration plagiée par les équipes de Pokemon Pocket. De fait, l'artiste lanjiujiu a partagé une de ses illustrations de Ho-Oh, à laquelle ressemblait très fortement celle réalisée pour la carte immersive dudit volatile légendaire. Les équipes ont pris la parole. Elles ont reconnu l'erreur, expliquant que le premier design ne devait servir que de références et non être intégré d'une telle façon dans le jeu.

Après l'éclatement de cette polémique, les illustrations de Ho-Oh et Lugia ont tout de suite été supprimées du jeu. Pour patienter, leur carte immersive portait la mention « Nouveau visuel prochainement ». Eh bien, « prochainement », c'est aujourd'hui ! Les deux légendaires des versions Or et Argent sont de retour dans l'extension Sagesse entre Ciel et Mer de Pokemon Pocket. Les illustrations signées Sie Nanahara restent relativement proches de celles retirées. Mais la pose des créatures a été retravaillée pour éviter une trop grande ressemblance cette fois.

© @SerebiiNet.