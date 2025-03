Après Choc Spatio-Temporel, voilà déjà qu'une nouvelle extension s'installe sur le jeu mobile à succès Pokemon Pocket. Depuis son lancement, le titre de Creatures Inc. enregistre d'énormes chiffres d'audience et ne semble pas prêt à s'essouffler en arrosant littéralement les collectionneurs de cartes en herbe de nouveautés. En l'occurrence, il s'agit de l'extension Réjouissances Rayonnantes, qui adapte une mécanique très populaire des jeux de la licence au format cartes à collectionner.

Une nouvelle extension sauvage shiny apparaît dans Pokemon Pocket

De son nom anglais Shining Revelry, la nouvelle extension de Pokemon Pocket introduit en effet la célèbre mécanique des Shiny (ou chromatiques dans la langue de Molière) bien connue de la licence. Il s'agit dans ce cas de cartes disposant d'un fond unique brillant, pour en souligner l'aspect Shiny. À noter toutefois que, malgré son thème, l'extension ne comporte pas uniquement des versions Shiny de nos chers monstres de poche. Elle affiche également de nouvelles cartes, pour atteindre le généreux compte de 112 cartes.

À noter également que, pour la première fois de l'histoire de Pokemon Pocket, une carte Promo n'est malheureusement disponible que via un pack payant. La carte Promo en question risque de faire de l'œil aux collectionneurs, puisqu'il s'agit de Mewtwo-ex chromatique. Le reste des cartes de l'extension Réjouissances Rayonnantes, comme notamment le célèbre dresseur Red, Pikachu-ex, Giratina-ex ou encore Dracaufeu-ex et Lucario-ex dans leurs formes Shiny, peut heureusement se laisser découvrir en récupérant des boosters gratuits.

Outre cette nouvelle extension disponible dès aujourd'hui, les joueurs attendent également que Creatures Inc. revoit sa copie s'agissant du système d'échanges de cartes. Celui-ci s'était en effet montré dans sa première ébauche assez décevant. Les développeurs ont toutefois rapidement communiqué et annoncé des nouveautés. Celles-ci seront déployées plus tard. Pour l’heure, place à la nouvelle extension de Pokemon Pocket et ses Pokemon chromatiques.

Source : Pokemon Pocket sur X.com