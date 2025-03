Depuis sa sortie, Pokemon Pocket ne cesse de se mettre à jour et d’ajouter du nouveau contenu. Les patchs s'enchaînent assez rapidement, tandis que les événements sont lancés de manière très régulière. Il y a toujours quelque chose à faire et beaucoup de récompenses à gagner. À peine remis de sa précédente extension, le jeu nous dévoile déjà la prochaine et son arrivée est imminente.

Pokemon Pocket annonce sa nouvelle extension et ça arrive très vite

Après Choc Spatio-Temporel qui mettait les pokemon Palkia et Dialga à l’honneur, c’est au tour de l’extension Réjouissances Rayonnantes de faire son entrée. On ignore encore combien de boosters seront disponibles, mais ce qu’on sait en revanche, c’est que ce sont les pokemon chromatiques qui seront mis en avant. Les fameux shiny, ses formes de pokemon extrêmement rares dans les jeux principaux seront les stars de cette nouvelle extension. Dracaufeu, Lucario ou encore Dardargnan et Pachirisu seront notamment de la partie. Quelques cartes ont d'ailleurs déjà été présentées comme Dracaufeu Ex et Lucario EX, tous deux plutôt puissants. Cette nouvelle extension de Pokemon Pocket arrivera gratuitement le 27 mars prochain et comprendra près de 110 nouvelles cartes inédites.

Les fans attendent également une importante mise à jour de la fonctionnalité d’échange. Pourtant ultraimportants, les échanges ont été vivement critiqués par les fans. Les développeurs ont toutefois rapidement communiqué et annoncé des nouveautés. Celles-ci seront déployées plus tard. Pour l’heure, place à la nouvelle extension, ses pokemon rares et ses nouvelles stratégies.

Un évènement de plus à ne pas louper

Comme pour fêter son annonce, Pokemon Pocket lance également un nouvel évènement dans la foulée. Il s’agit ici ni plus ni moins que d’une nouvelle apparition massive d’un certain type de pokemon. Cette fois, ce sont les créatures de type plante qui sont à l’honneur. Du 24 au 30 mars 2025 6h59, vous pourrez donc tenter de mettre la main sur plusieurs cartes plante depuis les pioches miracles. Quelques défis vous permettront également de gagner des récompenses comme à chaque fois.

Source : compte X Pokemon TCG Pocket officiel

Liste des récompenses et pokemon disponibles dans les pioches miracles :

Phyllali EX

Vortente

Vipélierre

Lianaja

Majaspic

Cheniti

Papilord

Apitrini

Apireine

Scarhino

Insecateur

Ceribou

Ticket Boutique

Sablier Miracle

Sablier Booster

Source : Pokemon TCD Pocket