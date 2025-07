Il arrive que les plans gafouillent et dévoilent des informations en avance. C'est ce qu'il s'est passé pour la prochaine extension de Pokemon Pocket, dévoilée en amont de sa grande annonce. Son nom, ses premières cartes et sa date de sortie... tout a leaké et ça va plaire aux fans !

La meilleure génération arrive dans Pokemon Pocket

Nous espérions la découvrir hier, à l'occasion de la conférence Pokémon Presents, mais la nouvelle extension de Pokemon Pocket a décidé de nous faire attendre encore un peu. Cependant, le message ne semble pas être passé partout. La branche italienne de la compagnie a malencontreusement partagé le trailer d'annonce dévoilant toutes les informations que les fans attendaient.

Depuis supprimé de la chaîne YouTube italienne, le trailer a tout de même été partagé par d'autres internautes et circule maintenant sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut alors s'extasier sur l'extension A4 de Pokemon Pocket, intitulée « La Via del e del Mare » en italien, ce qui donne littéralement « La Voie des Cieux et de la Mer » en français. Vous commencez à voir quelle génération à l'honneur ?

Bingo ! Pokemon Pocket va enfin s'emparer de la deuxième génération de la franchise, lancée initialement par les versions Or et Argent. Ainsi, les légendaires Oh-Ho et Lugia seront les vedettes de cette collection déclinée en deux boosters. D'autres figures phares des jeux d'origine seront de la partie, comme l'incontournable Léviator rouge, le premier shiny. De même, nous aurons enfin l'opportunité d'accueillir des bébés, à commencer par Pichu et Mélo. Enfin, n'oublions les trois stars que sont les starters Germignon, Héricendre et Kaïminus !

Comme avec chaque trailer d'annonce, certaines subtilités de l'extension sont encore à découvrir. Pour le moment, on notera surtout que les fans de la première heure auront le plaisir de découvrir les spécimens de la région de Johto. Quant à ceux qui se focalisent sur les combats, il faudra faire preuve d'intuition pour réunir trois énergies de type différents pour Oh-Oh et Lugia. Tout cela, vous le découvrirez bien assez vite, puisque l'extension A4 de Pokemon Pocket serait prévue pour le 30 juillet 2025.

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.