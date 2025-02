D'une durée de 20 minutes, le Pokemon Presents s'est montré particulièrement riche en annonces pour le très populaire univers des monstres de poche. Parmi les grosses annonces, nous avons eu droit à une longue présentation de Légendes ZA, ainsi que la confirmation de l'existence de Champions. Naturellement, le free-to-play mobile Pokemon Pocket au succès explosif a également eu droit à son moment de gloire avec la présentation de nombreuses nouveautés et contenus gratuits d'ores et déjà disponibles. On craque le booster pour découvrir tout cela.

Distribution de Lumière triomphale sur Pokemon Pocket

Commençons par l'annonce des grosses nouveautés annoncées pour Pokemon Pocket, et disponible dès aujourd'hui : tout un set de nouvelles cartes, par le biais d'une nouvelle extension. Baptisée Lumière Triomphale, celle-ci rajoute donc au roster d'autres monstres à collectionner, dont Raichu ou Nostenfer, mais avec un twist. Cette extension ajoute en effet une nouvelle mécanique : le Lien. Les cartes Pokémon qui possèdent un talent « Lien » sont marquées d’un motif (seulement esthétique) en... lien avec les cartes Arceus de l’extension Platine - Vainqueurs Suprêmes du jeu de cartes à collectionner physique.

Dans Pokemon Pocket, les cartes Lumière Triomphale qui arborent ce motif offrent un avantage unique. En effet, lorsque ces Pokémon sont en jeu aux côtés d’Arceus ou d’Arceus-ex, leur puissant talent « Lien » prend effet et peut alors chambouler le cours du combat. Vous trouverez des exemples de telles cartes dans la vidéo ci-dessous. À noter par ailleurs que les très demandés matches classés arriveront sur le jeu courant mars, donc dans les prochaines semaines.

En parlant des prochaines semaines, les joueuses et joueurs Pokemon Pocket ont également droit à une nouvelle distribution de boosters nommés Puissance Génétique, en lien donc avec Mewtwo. Jusqu'au 30 avril 2025 à 8h (heure de Paris), vous pourrez récupérer des Sabliers et Jetons Échange via le menu Cadeau pour récupérer ses boosters contenant au moins une carte 4 diamants ou plus garantie, comme suit :

Mewtwo - Booster Puissance Génétique (1 carte rareté 4 diamants ou plus garantie)

- Booster Puissance Génétique (1 carte rareté 4 diamants ou plus garantie) Dracaufeu - Puissance Génétique (1 carte rareté 4 diamants ou plus garantie)

- Puissance Génétique (1 carte rareté 4 diamants ou plus garantie) Pikachu - Puissance Génétique (1 carte rareté 4 diamants ou plus garantie)

Source : Site officiel de Pokemon