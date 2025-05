Pokemon Pocket est un succès retentissant. Le jeu accueille des millions de joueurs chaque mois et continue de recevoir du nouveau contenu régulièrement. Alors que la dernière extension Gardiens Astraux vient à peine de sortir en ajoutant plus d’une centaine de cartes, le prochain set a déjà leaké. Encore une fois, ce sont les dataminers qui ont farfouillé un peu partout et ils ont déniché des pokemon ultra rares.

La prochaine extension de Pokemon Pocket aurait déjà leaké

Depuis son lancement, Pokemon Pocket a reçu plusieurs mises à jour et des centaines de nouvelles cartes. Les stratégies sont désormais nombreuses bien que beaucoup de joueurs se plaignent un peu de la vitesse à laquelle les nouveautés arrivent. Avoir de nouvelles cartes à collectionner c’est bien, mais encore faut-il avoir le temps de faire compléter sa collection et d’en profiter surtout.

La prochaine extension de Pokemon Pocket n’a pas encore de date de sortie, mais elle ne devrait plus trop traîner visiblement. Des petits malins ont mis leur nez partout et ont déjà trouvé de gros indices concernant la suite, dont des traces de pokemon extrêmement rares : les Ultra Chimères.

Ces créatures surpuissantes sont apparues dans Pokemon Soleil et Lune. Ces ultra chimères sont des pokémon très puissants et légendaires, ce qui font d’elles des monstres uniques et donc forcément hyper rares. Dans Pokemon Pocket, elles devraient tout naturellement l’être aussi et on s’attend déjà à de sacrées cartes ! Pour le moment, pas de fuites précises des statistiques de ces dernières et on n’a pas non plus l’identité exactes de toutes les cartes à venir. Dans les jeux Pokemon Soleil et Lune il existe pas moins de 8 chimères : Zéroïd, Mouscoto, Cancrelove, Câblifère, Bamboiselle, Katagami et Engloutyran. On compte aussi plusieurs autres créatures légendaires et un pokédex très chargés. Reste à voir les pokemon qui seront présent dans le prochain set, wait and see comme on dit.

Source : Eclipse sur X