Tandis que l’arrivée de la prochaine extension de Pokemon Pocket se rapproche de plus en plus, de nouvelles informations la concernant ont fait leur apparition sur la toile.

Aujourd’hui est un grand jour pour tous les fans de Pokemon. En effet, après un peu plus d’un an d’attente, Légendes Pokemon ZA est maintenant officiellement disponible sur Nintendo Switch 1 & 2, permettant ainsi à toute la communauté de se lancer dans de nouvelles aventures dont les premiers retours s’avèrent plutôt positifs. Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. À l’aube du premier anniversaire de Pokemon Pocket, la prochaine extension du jeu de cartes mobile a leaké, et elle pourrait confirmer l’arrivée d’une grande nouveauté.

La prochaine extension de Pokemon Pocket a leaké

En effet, après avoir mis au jour de nombreuses informations inattendues sur le codex de Légendes Pokemon ZA ou encore la dixième génération de la série, Centro Leaks s’est intéressé à la prochaine extension de Pokemon Pocket, qui devrait donc être baptisée « Mega Rising ». Cela n’a toutefois rien d’une surprise puisque comme nous le savions déjà, celle-ci marquera prochainement l’arrivée des Mega Évolutions dans le titre, dont il ne manque pas de rappeler les premières déjà connues avec une nouvelle image.

Comme annoncé par Creature Inc et DeNA au cours de l’été, il sera ainsi notamment question de Mega Braségali, Mega Leviator et Mega Altaria, qui apparaissent ici dans leur version japonaise. Le plus intéressant dans cette image, toutefois, reste le fait qu’elle semble indiquer que pour la première fois depuis son lancement, Pokemon Pocket pourrait offrir la possibilité aux joueurs de piocher parmi trois paquets au sein d’un même set. Cela reste néanmoins à prendre avec des pincettes pour le moment, puisqu’il ne s’agit que d’une supposition.

Cela étant, nous ne devrions plus trop tarder à avoir la réponse à cette question, puisque la sortie de cette nouvelle extension de Pokemon Pocket est prévue pour le 30 octobre prochain, soit d’ici deux petites semaines à compter d’aujourd’hui. Rappelons au passage qu’il ne s’agira alors que de l’une des mises à jour à venir pour le titre, les développeurs ayant déjà annoncé d’autres nouveautés dans le cadre du premier anniversaire du jeu. Autant dire que l’aventure ne fait que commencer pour Pokemon Pocket donc, et ce pour le plus grand bonheur des fans.

Source : Centro Leaks