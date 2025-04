Pokemon Pocket continue à un rythme effréné de se garnir en nouveaux contenus pour satisfaire les collectionneurs et les compétiteurs. Place donc dès maintenant à l'extension Gardiens Célestes qui, comme tous les autres, ajoute tout un tas de nouvelles cartes et mécaniques pour tenir les joueurs en haleine, mais forcément pour une durée limitée. On pose notre transat dans la région d'Alola pour voir tout cela plus en détail.

Une nouvelle extension Céleste pour Pokemon Pocket dispo

Creatures Inc continue sur sa lancée pour faire vivre son jeu de cartes free-to-play phénomène Pokemon Pocket. Après l'extension Réjouissances Rayonnantes, le titre mobile se tourne donc vers les astres et les plages avec l'extension Gardiens Célestes. Celle-ci nous emmène en effet dans la région ensoleillée d'Alola, avec en prime la bagatelle de 200 nouvelles cartes à collectionner. Cela implique notamment des variations spécifiques à cette région de Pokémon déjà existants, mais pas seulement.

Parmi les nouveaux monstres de poche à collectionner sous forme de cartes dans Pokemon Pocket, nous avons en effet notamment Brindibou, Flamiaou et Otaquin, les trois starters emblématiques de la région d’Alola, de nouveaux dresseurs, ainsi que de toutes nouvelles cartes dites « Supporter », ou encore ses deux Pokemon légendaires que sont Solgaleo et Lunala. Ceux-ci ont également droit à une version ex, qui plus est sous forme de « carte immersive » en relief pour donner l'impression qu'ils vont sortir de leur cadre en les regardant sous différents angles. Chacun d’eux sera également mis en avant dans un booster digital spécial.

Outre l'ajout de 200 nouvelles cartes à récupérer, l'extension Gardiens Célestes de Pokémon Pocket ajoute également un événement spécial à durée limitée, des missions bonus et de nouveaux accessoires pour personnaliser sa collection. Parmi les nouvelles missions proposées, on peut notamment citer celle permettant de gagner un Rayquaza ex. Celle-ci se terminera cependant le 28 mai 2025, alors ne la manquez pas. De même, cette nouvelle extension de Pokemon Pocket sera évidemment limitée dans le temps. Ne tardez donc pas trop si vous comptez étoffer votre collection.

