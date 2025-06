Le rythme est maintenant établi ! Un mois après la dernière extension en date, Pokemon Pocket, le TCG mobile qui cartonne depuis l'automne dernier, accueille un nouveau booster thématique. Cette fois, ce sont des créatures adorées des fans qui sont mises à l'honneur. Une tonne de nouvelles cartes vous attend dès aujourd'hui, on vous fait découvrir les nouveautés.

Une extension que les fans de Pokemon Pocket vont adorer

Après la sortie de l'extension « Gardiens astraux », la série [A3] de Pokemon Pocket enchaîne les boosters à thème. Le mois dernier, nous découvrions « Crise interdimensionnelle » [A3a] qui était centré sur les ultra-chimères. Cette fois, fini les bêtes énormes ! On revient à un format plus petit et absolument adorable avec « La Clairière d'Evoli » [A3b], disponible à partir d'aujourd'hui.

Devenu l'une des mascottes de la franchise, notamment avec le remake Pokemon Let's Go Evoli, le spécimen aux multiples évolutions s'illustre ici dans une nouvelle collection joliment décorée. Qui plus est, en dehors de ses 8 compagnons typés, vous retrouverez d'autres figures plutôt qualifiables de « mignonnes » comme Cupcanaille, Ronflexe ou encore Pashmilla dans Pokemon Pocket.

Le seul regret face à cette nouvelle petite extension de Pokemon Pocket est qu'elle convoque beaucoup de créatures déjà connues des joueuses et joueurs de Pokemon Pocket. On se consolera donc avec les différentes évolutions d'Évoli que sont Aquali, Voltali, Pyroli, Mentali, Noctali, Phyllali, Givrali et Nymphali. De plus, les trois oiseaux légendaires Artikodin, Sulfura et Electhor font une belle apparition en tant que cartes ex rares, à deux éclats.

Il ne vous reste plus qu'à ouvrir vos boosters compléter votre collection ! Cela dit, vous aurez peut-être besoin de quelques sabliers... Dans ce cas, sautez sur l'occasion d'en remporter grâce au nouvel événement en cours sur Twitch. De même, de nouveaux combats sont disponibles dans Pokemon Pocket, dont au niveau facile. C'est donc une occasion idéale pour obtenir des cadeaux facilement.

L'intégral des cartes de La Clairière Evoli

En tant que booster à thème, La Clairière d'Evoli comporte moins de cartes qu'une grosse extension. Toutefois, vous aurez tout de même de quoi faire avec les 69 standards (◊ à ◊◊◊◊) et les 38 rares (une ☆ ou plus). Voici toutes les nouveautés à ajouter à votre collection dans Pokemon Pocket :

Croquine (◊)

Candide (◊)

Vepom (◊)

Chartor (◊)

Flamiaou (◊)

Matoufeu (◊)

Tritox (◊)

Sorbébé (◊)

Sorboul (◊)

Mamambo (◊)

Otaquin (◊)

Otarlette (◊)

Statitik (◊)

Chovsourir (◊)

Sucroquin (◊)

Crèmy (◊)

Barloche (◊)

Kungfouine (◊)

Strassie (◊)

Ténéfix (◊)

Chacripan (◊)

Mysdibule (◊)

Togedemaru (◊)

Meltan (◊)

Minidraco (◊)

Draco (◊)

Évoli (◊)

Capumain (◊)

Pijako (◊)

Nanméouïe (◊)

Chinchidou (◊)

Rongourmand (◊)

Tropis (◊◊)

Sucreine (◊◊)

Dratatin (◊◊)

Félinferno (◊◊)

Malamandre (◊◊)

Sorbouboul (◊◊)

Mygavolt (◊◊)

Rhinolove (◊◊)

Capcanaille (◊◊)

Mimiqui (◊◊)

Charmilly (◊◊)

Barbicha (◊◊)

Shaofouine (◊◊)

Léopardus (◊◊)

Melmetal (◊◊)

Draïeul (◊◊)

Capidextre (◊◊)

Pashmilla (◊◊)

Rongrigou (◊◊)

Sac Évoli (◊◊)

Restes (◊◊)

Tili (◊◊)

Pania (◊◊)

Phyllali (◊◊◊)

Pyroli (◊◊◊)

Aquali (◊◊◊)

Givrali (◊◊◊)

Voltali (◊◊◊)

Mentali (◊◊◊)

Nymphali (◊◊◊)

Noctali (◊◊◊)

Pyroli-ex (◊◊◊◊)

Oratoria-ex (◊◊◊◊)

Nymphali-ex (◊◊◊◊)

Dracoloesse-ex (◊◊◊◊)

Évoli-ex (◊◊◊◊)

Ronflex-ex (◊◊◊◊)

Phyllali (☆)

Pyroli (☆)

Aquali (☆)

Givrali (☆)

Voltali (☆)

Mentali (☆)

Nymphali (☆)

Noctali (☆)

Évoli (☆)

Pyroli-ex (☆☆)

Oratoria-ex (☆☆)

Nymphali-ex (☆☆)

Dracolosse-ex (☆☆)

Évoli-ex (☆☆)

Ronflex-ex (☆☆)

Tili (☆☆)

Pania (☆☆)

Pyroli-ex full art alternative (☆☆)

Oratoria-ex full art alternative (☆☆)

Nymphali-ex full art alternative (☆☆)

Dracolosse-ex full art alternative (☆☆)

Ronflex-ex full art alternative (☆☆)

Évoli-ex (☆☆☆)

Scarabrute (✸)

Lokhlass (✸)

Voltorbe (✸)

Électrode (✸)

Tarsal (✸)

Kirlia (✸)

Gardevoir (✸)

Abo (✸)

Arbork (✸)

Canarticho (✸)

Sulfura-ex (✸✸)

Artikodin-ex (✸✸)

Electhor-ex (✸✸)

Gallame-ex (✸✸)

Sac Évoli (♛)