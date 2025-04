Depuis sa sortie, Pokemon Pocket est devenu un véritable phénomène, avec des événements réguliers et du contenu gratuit pour fidéliser les joueurs et renforcer la communauté. Une fois de plus, le jeu prépare de belles surprises, dès la fin du mois d’avril 2025.

Une extension arrive pour Pokemon Pocket

Bonne nouvelle pour les fans de Pokemon et de cartes à collectionner. Une nouvelle extension arrive très bientôt dans Pokémon Trading Card Game Pocket, le jeu mobile de The Pokémon Company. Baptisée “Celestial Guardians”, elle sera disponible dès le 30 avril 2025. Et cette fois, c’est la région d’Alola qui est mise à l’honneur.

Dans cette nouvelle extension, on retrouve des Pokemon issus des jeux Soleil et Lune. Parmi eux : Brindibou, Flamiaou et Otaquin, les trois starters emblématiques de la région d’Alola., les trois starters emblématiques de la région d’Alola. Mais ce sont surtout les deux Pokémon légendaires qui volent la vedette : Solgaleo et Lunala. Chacun d’eux sera mis en avant dans un booster digital spécial. De quoi ravir les collectionneurs… et les compétiteurs.

Plein de beaux contenus à venir

L’extension Pokemon Pocket “Celestial Guardians” ne se contente pas d’ajouter de nouvelles cartes. Elle apporte aussi du contenu inédit. Car on le sait, c'est un excellent moyen de garder une communauté et de faire parler du jeu.

Un événement spécial à durée limitée ,

, Des missions bonus ,

, Et de nouveaux accessoires pour personnaliser votre collection.

Un bon moyen de prolonger le plaisir de jeu, tout en renforçant votre deck avec style. Disponible sur iOS et Android, Pokemon TCG Pocket séduit par sa prise en main rapide et ses visuels soignés. C’est une version plus simple, mais toujours passionnante du jeu de cartes Pokémon. Et grâce à ses mises à jour régulières, elle garde un rythme soutenu qui plaît autant aux nouveaux joueurs qu’aux habitués.

