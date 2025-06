Les festivités ne s'arrêtent plus dans Pokemon Pocket ! À peine une extension sort-elle qu'une autre approche déjà. Alors le nouveau TCG qui cartonne sur mobile n'a pas fini de vous gâter. Car, chaque nouvelle vague de boosters s'accompagne d'événements pensés pour que vous gagniez des cadeaux. Pour le coup, vous allez pouvoir en obtenir de très intéressants cette semaine.

Pokemon Pocket vous fait des cadeaux bien utiles

Ce jeudi 26 juin sortira la nouvelle extension de Pokemon Pocket. Un mois après la « Crise interdimensionnelle » et ses ultra-chimères, vous aurez tout le plaisir d'ouvrir les boosters [A3b] de « La Clairière d'Evoli » ! Devant compter autour de 70 ou 80 cartes standards, elle va venir agrémenter votre collection avec toute la famille du spécimen aux 8 évolutions.

L'arrivée de ce nouveau booster à thème dans Pokemon Pocket va assurément s'accompagner d'événements. Un a déjà été annoncé et il va vous changer de d'habitude. Contrairement aux festivités in-game, il s'agit cette fois d'une opportunité d'avoir des cadeaux via des Twitch Drops.

Le système est très simple : regardez un live de streamers partenaires sur Twitch (retrouvez la liste ci-après) pendant 45 minutes pour remporter à la fois 12 Sabliers Booster et 12 Sabliers Miracle. Notez que vous ne pouvez remporter le lot qu'une seule fois. Mais il vous sera tout de même bien utile pour obtenir plus de cartes à la sortie de la nouvelle extension de Pokemon Pocket.

Planning des Twitch drops pour la sortie de La Clairière d'Evoli

En tout, sept streamers sont partenaires de cet événement spécial autour de Pokemon Pocket. Pour participer aux Twitch drops, vous devez simplement avoir un compte Twitch et un compte Club des Dresseurs. Si c'est le cas, pensez bien à les relier sur le site dédié. Ensuite, vous n'avez plus qu'à regarder le stream de votre choix pendant 45 minutes entre le 26 juin et la nuit du 27 au 28 :

Jeudi 26 juin 2025 : Kelosaurus : 11 heures - 16 heures LoopyFist : 15 heures - 3 heures (le 27 juin) ursiiday : 17 heures - 21 heures spragels : 18 heures - 2 heures (le 27 juin) Reakka : 22 heures - 2 heures (le 27 juin)

Vendredi 27 juin 2025 : Attica : 7 heures - 10 heures

Samedi 28 juin 2025 : StephOfAnime : 3 heures - 6 heures



