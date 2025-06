Les collectionneurs et les amateurs de batailles de cartes s'en donnent à cœur joie depuis l'année dernière avec Pokemon Pocket. Le jeu mobile a réussi à transposer l'expérience IRL avec soin, rencontrant toujours un beau succès aujourd'hui. Il faut dire aussi que les mises à jour s'enchaînent, offrant régulièrement du nouveau contenu aux joueuses et joueurs. Une énième arrivera sous peu pour dévoiler une toute nouvelle extension que les fans vont adorer !

Une extension très attendue pour Pokemon Pocket

Le rythme de sortie des extensions de Pokemon Pocket est décidément très soutenu. Fin mai, nous ouvrions nos premiers boosters Crise interdimensionnelle pour y découvrir les premières ultra-chimères du jeu. Un mois auparavant, nous choisissions entre les deux paquets des Gardiens Célestes pour compléter notre collection. Et dans une semaine, c'est toute une famille qui nous rejoindra.

Eh oui ! La prochaine extension de Pokemon Pocket sera dédiée à Evoli et ses huits différentes évolutions. Aquali, Pyroli, Voltali, Noctali, Mentali, Phyllali, Givrali et Nymphali seront donc à l'honneur ! Avec des illustrations charmantes et colorées, cette collection promet de retranscrire toute la vitalité qui habite ses créatures. Vous pourrez aussi compter sur d'autres figures adorables, comme Sucroquin ou encore Charmilly.

Notez qu'il s'agit d'une extension pour Pokemon Pocket sous forme de Booster à thème. Par conséquent, cela signifie qu'elle ne propose qu'un seul type de sachet. On s'attend donc à une collection comptant entre 70 et 80 cartes environ, le même manière que Crise interdimensionnelle, Lumière Triomphale et L'Île fabuleuse auparavant.

De nombreux événements thématiques auront lieu pour accompagner la sortie de ces nouvelles cartes. De même, la boutique de Pokemon Pocket accueillera les nouveautés traditionnelles à chaque lancement d'extension. Il s'agira d'un portfolio décoré de la même illustration, mettant en scène Evoli et ses compagnons, ainsi que d'un cadre expo à leur effigie.

Vous n'aurez pas longtemps à patienter avant de découvrir la prochaine extension de Pokemon Pocket. Intitulée « La Clairière d'Evoli » [A3b], elle arrivera dans une semaine exactement. Vous pourrez donc ouvrir vos premiers boosters le 26 juin 2025.