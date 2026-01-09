Pokemon Pocket lance 2026 sur les chapeaux de roues avec un nouvel événement. Vous allez pouvoir gagner des cartes gratuites très facilement et compléter votre collection.

Une nouvelle année commence sur Pokemon Pocket. Le jeu mobile de DeNa et Creatures Inc. vous propose toujours plus de possibilité de faire le plein de cartes gratuites. 2026 ne fait pas exception et enchaîne déjà les événements. Le nouveau va miser surtout sur votre chance. C'est le moment pour vous de voir si vous êtes en veine avant de passer à d'autres festivités.

Pokemon Pocket lance un nouvel événement pour vous faire gagner des cartes

L'année 2026 commence très fort sur Pokemon Pocket. Si vous avez relancé le jeu dernièrement, vous avez pu voir toutes les missions hebdomadaires bonus vous permettant de remporter des sabliers et même des boosters. Eh bien, les festivités ne sont pas terminées. Le jeu reprend son cours événementiel habituel pour vous faire gagner facilement un tas de cartes gratuites.

Depuis ce matin, Pokemon Pocket met la chance de votre côté. Un nouvel événement pioche miracle vient de débuter et s'entendra sur dix jours, jusqu'au 19 janvier 2026, 6h59 précises. Pendant toute cette période, vous verrez apparaître des pioches Leveinard et d'autres bonus. Les unes et les autres vous donneront l'opportunité d'obtenir des cartes promo gratuites exclusives à l'effigie d'Iguolta et de Laporeille. Des cartes standards sont aussi à récupérer sans effort, de même que des Sabliers Miracle et des Tickets Boutique spéciaux.

Les nouveautés de la boutique Pokemon TCG Pocket

Comme à chaque événement du genre, Pokemon Pocket accompagne sa pioche miracle d'une section temporaire événementielle dans sa boutique. C'est le moment d'en profiter si vous souhaiter personnaliser votre profil et vos decks avec de nouveaux cosmétiques à l'effigie d'un tout autre spécimen, Mucuscule.

Les nouveaux items de la boutique de Pokemon Pocket sont à acheter via les Tickets événementiels à récolter gratuitement dans les pioches miracle bonus. Ils sont disponibles jusqu'au 25 janvier. Cela devrait vous laisser le temps pour les récupérer avant qu'ils ne disparaissent, mais ne tardez pas :

Tapis de jeu (Mucuscule)

Protège-carte (Mucuscule)

Pièce Pokémon (Mucuscule)

Couverture (Mucuscule)

Arrière-plan (Mucuscule)

Icône (Mucuscule)

Arrière-plan (Nouvel an 2026)

© DeNa et Creatures Inc. / The Pokémon Company.