C'est toujours la fête dans Pokemon Pocket ! À chaque fois qu'un événement touche à sa fin, un autre est prêt à prendre la relève dans la foulée. C'est ce qui vient de se passer, si bien qu'une tonne de nouvelles cartes gratuites sont à remporter très facilement. Non seulement ça colle parfaitement avec la dernière extension parue, mais ce sont des spécimens très appréciés qui sont en vedette.

Piochez- les toutes !

Les équipes de Pokemon Pocket ont décidément envie de vous faire plaisir cet été ! Entre l'événement estival et la prolongation des Twitch Drops jusqu'au 27 juillet, vous pouvez gagner une tonne de récompenses. Mais ce qui intéresse avant tout les joueuses et joueurs, ce sont les cartes. Ça tombe bien, car un nouvel événement d'apparition massive vient de commencer.

Du 21 au 30 juillet, 7h59 dernier délai, Evoli et ses évolutions sont à l'honneur dans les pioches miracle ! Pour continuer à célébrer la sortie de l'extension A3b, capturez-les grâce aux apparitions massives. Non seulement c'est une bonne opportunité de compléter votre collection, mais c'est aussi une occasion d'optimiser vos decks de combat.

Qui plus est, les pioches bonus vous permettent de récolter soit des Tickets Boutique, soit des Sabliers Booster. Enfin, quatre cartes des pioches rares peuvent bénéficier d'effets déco supplémentaires pendant l'événement : « Petits cœurs roses » pour Nymphali-ex, « Trait de feu orange » pour Pyroli-ex, « Trait de lame vert » pour Phyllali-ex et « Flocons » pour Givrali-ex. C'est vraiment une occasion à ne pas louper dans Pokemon Pocket !

Toutes les cartes à gagner pendant l'événement Pokemon Pocket

Les apparitions massives sont toujours l'occasion de piocher de nombreuses cartes différentes. Cela dit, ce nouvel événement vise encore plus haut ! Pokemon Pocket vous permet de récolter jusqu'à 21 cartes, dont des ex rares. Il ne vous reste plus qu'à tenter votre chance maintenant.

Cartes apparaissant dans les pioches rares (◊◊ à ◊◊◊◊) : Évoli-ex [◊◊◊◊] Nymphali-ex [◊◊◊◊] Pyroli-ex [◊◊◊◊] Phyllali-ex [◊◊◊◊] Givrali-ex [◊◊◊◊] Pyroli [◊◊◊] Voltali [◊◊◊] Aquali [◊◊◊] Noctali [◊◊◊] Mentali [◊◊◊] Phyllali [◊◊◊] Givrali [◊◊◊] Nymphali [◊◊◊]

Cartes apparaissant dans les pioches bonus ( ◊ à ◊ ◊) : Pyroli [◊◊◊] Voltali [◊◊◊] Aquali [◊◊◊] Noctali [◊◊◊] Mentali [◊◊◊] Phyllali [◊◊◊] Givrali [◊◊◊] Nymphali [◊◊◊] Sac Évoli [◊◊] 7 cartes Évoli [◊] différentes tirées chacune des boosters La Clairière d'Evoli, Lumière Triomphale, Choc Spatio-Temporel, L'Île Fabuleuse et Puissance Génétique Mewtwo, Dracaufeu et Pikachu

