Pokemon Pocket lance aujourd'hui un nouvel événement qui va vous permettre de mettre la main sur de nouvelles cartes promo, dont une franchement superbe.

Pokemon Pocket vient de lancer un nouvel évènement ce 16 juillet 2026 et il sera actif une dizaine de jours. Vous pourrez ainsi participer à de nouveaux défis et surtout mettre la main sur de précieuses récompenses. Parmi elles, des cartes promotionnelles rares, puisqu'uniquement disponibles durant cette période, avec un Zorua absolument sublime.

Un nouvel événement débarque sur Pokemon Pocket

Décidément, Zorua a la cote en ce moment. Le pokemon farceur est déjà la star d'un challenge gratuit sur Pokemon Pokopia et le voilà aujourd'hui sur le devant de la scène dans Pokemon Pocket. L'évènement Butin Zorua de Hisui sera disponible du 16 juillet 2026 jusqu'au 26 juillet 2026. Durant cette période vous pourrez affronter l'IA dans de nouveaux défis qui vous offriront des boosters promotionnels comportant une collection de cartes uniques. Ici, la star sera un Zorua de Hisui qui aura le droit à une carte vraiment belle. D'autres cartes inédites seront également de la partie. En plus de ces cartes à collectionner, vous pourrez mettre la main sur de nombreuses récompenses comme de l'EXP bonus, des Sabliers Booster ou encore de la Poudre Éclat. Enfin, en remplissant de nombreux défis il sera aussi possible de gagner des boosters bonus.

Les nouvelles cartes gratuites à gagner dans Pokemon Pocket

La nouvelle carte Zorua est plus belle qu'elle n'est réellement puissante. Ce n'est qu'une carte de base assez classique qui ne brille que par la qualité de son design. 60 points de vie, aucune attaque offensive, ce Zorua de Hisui ne vous permet que de l'échanger avec n'importe quel Pokémon de votre banc. Un swap qui peut avoir une petite portée stratégique pour gagner du temps, et encore. On l'utilisera surtout pour le faire évoluer en Zoroark de Hisui, une carte bien plus intéressante. Elle a en revanche un vrai intérêt pour les collectionneurs de cartes promo uniques.

Zorua de Hisui - la carte phare

Maraiste

Barpau

Momartik

Raichu

Les autres récompenses gratuites de l'évènement

Facile : Deck Zorua de Hisui à vaincre dans Pokemon Pocket

Première fois Sablier Booster × 2 Booster promo série B, vol. 10 × 1 Ticket boutique × 1 EXP × 25

Bonus Booster promo série B, vol. 10 (51 %) Poudre Éclat × 25 Ticket boutique (38.7 %)

Défis Sablier Évènement × 4 Sablier Évènement × 4



Normal : Deck Zorua de Hisui & Momartik à vaincre dans Pokemon Pocket

Première fois Sablier Booster × 4 Booster promo série B, vol. 10 × 1 Ticket boutique × 1 EXP × 50

Bonus Booster promo série B, vol. 10 (64 %) Poudre Éclat × 25 Ticket boutique (48.3 %)

Défis Sablier Évènement



Difficile : Deck Zoroark de Hisui-ex à vaincre dans Pokemon Pocket

Première fois Sablier Booster × 6 Booster promo série B, vol. 10 × 1 Ticket boutique × 1 EXP × 75

Bonus Booster promo série B, vol. 10 Poudre Éclat × 25 Ticket boutique

Défis Sablier Miracle



Expert : Deck Zoroark de Hisui-ex à vaincre dans Pokemon Pocket