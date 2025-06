La semaine va être chargée pour les joueuses et joueurs de Pokemon Trading Card Game Pocket. À partir du 26 juin 2025, le jeu mobile qui cartonne va accueillir une nouvelle extension Evoli où vous pourrez trouver les huit évolutions de la créature. Ce booster à thème devrait comporter entre 70 et 80 cartes, et comme à chaque lancement de ce type, il y aura aussi des ajouts au niveau de la boutique et des événements thématiques. Pour le moment, une Apparition massive fait ses débuts avec du contenu gratuit, mais dépêchez-vous !

Un événement Ultra-Chimères dans Pokemon Pocket

Un nouvel événement « Apparition massive d'Ultra-Chimères » est en cours dans Pokemon Pocket. « Lors de l'apparition massive d'Ultra-Chimères, des cartes liées aux Ultra-Chimères apparaîtront dans les pioches rares et les pioches bonus. De plus, pendant la durée de l'événement, un nouvel effet déco sera disponible à l'échange. Vous pourrez également participer à des missions, dans lesquelles vous pourrez obtenir des tickets boutique en utilisant la pioche miracle ou en obtenant des cartes spécifiques ». En termes de cartes rares, vous pourrez notamment débloquer du Enloutyran-ex, Mouscoto-ex ou encore Zéroïd. À noter que ce nouvel événement Pokemon Pocket durera jusqu'au dimanche 29 juin 2025 à 7h59 (heure française). Faites vite donc si vous ne voulez rien rater !

Liste des cartes pioches rares

Enloutyran-ex (a3a - 43/069)

Mouscoto-ex (a3a - 6/069)

Zéroïd (a3a - 42/069)

Mandrillon (a3a - 45/069)

Bamboiselle (a3a - 62/069)

Liste des cartes pioches bonus

Pioche bonus 1 Cancrelove (A3a - 7/069) Pierreteknik (A3a - 9/069) Chimérite (A3a - 66/069) Elsa-Mina (A3a - 69/069) Barrière Chimère (A3a - 63/069)

Pioche bonus 2 Cancrelove (A3a - 7/069) Pierreteknik (A3a - 9/069) Chimérite (A3a - 66/069) Câblifère (A3a - 20/069) Barrière Chimère (A3a - 63/069)

Pioche bonus 3 Cancrelove (A3a - 7/069) Pierreteknik (A3a - 9/069) Ama-Ama (A3a - 53/069) Câblifère (A3a - 20/069) Barrière Chimère (A3a - 63/069)

Pioche bonus 4 Cancrelove (A3a - 7/069) Pierreteknik (A3a - 9/069) Ama-Ama (A3a - 53/069) Câblifère (A3a - 20/069) Vémini (A3a - 44/069)

Pioche bonus 5 Katagami (A3a - 8/069) Pierreteknik (A3a - 9/069) Ama-Ama (A3a - 53/069) Câblifère (A3a - 20/069) Vémini (A3a - 44/069)

Pioche bonus 6 Katagami (A3a - 8/069) Pierreteknik (A3a - 9/069) Ama-Ama (A3a - 53/069) Chimérite (A3a - 66/069) Vémini (A3a - 44/069) Elsa-Mina (A3a - 69/069)

Pioche bonus 7 Katagami (A3a - 8/069) Ama-Ama (A3a - 53/069) Chimérite (A3a - 66/069) Vémini (A3a - 44/069) Elsa-Mina (A3a - 69/069)

Pioche bonus 8 Katagami (A3a - 8/069) Ama-Ama (A3a - 53/069) Chimérite (A3a - 66/069) Vémini (A3a - 44/069) Elsa-Mina (A3a - 69/069) Barrière Chimère (A3a - 63/069)

Pioche bonus 9 Katagami (A3a - 8/069) Cancrelove (A3a - 7/069) Chimérite (A3a - 66/069) Elsa-Mina (A3a - 69/069) Barrière Chimère (A3a - 63/069)









Les nouvelles missions de Pokemon Pocket

Comme toujours, les cartes inédites sont accompagnés d'Effets déco supplémentaires dans la boutique. Vous pouvez notamment avoir un Effet déco ornement « Engloutyran-ex Explosions bleues » et un Effet décor ornement « Mouscoto-ex Explosions orange ». Voici également toutes les nouvelles missions disponibles dans Pokemon Pocket jusqu'au dimanche 29 juin 2025 à 7h59 (heure française).

Obtenir 5 cartes Ultra-Chimère = x3 Tickets boutique évènement / x2 Sabliers miracle

Collector 10 cartes Ultra-Chimère = x5 Tickets boutique évènement / x3 Sabliers miracle

Récupérer 15 cartes Ultra-Chimère = x7 Tickets boutique évènement / x4 Sabliers miracle

Avoir recours à la pioche miracle 3 fois = x2 Tickets boutique évènement / x2 Sabliers miracle

Utiliser la pioche miracle 5 fois = x3 Tickets boutique évènement / x3 Sabliers miracle

Source : Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon.