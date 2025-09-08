Pokemon Pocket fait une belle surprise à toute sa communauté ! Le jeu mobile phénomène continue de gâter joueuses et joueurs avec un événement qui profitera à tout le monde.

Si vous jouez à Pokemon Pocket, vous allez être ravis de découvrir ce que le jeu mobile vous réserve ! Une fois de plus, les équipes de développement ont décidé de sortir le grand jeu pour gâter tous les joueurs. Une tonne de récompenses vous attend. De plus, vous n'avez aucun effort à faire pour les récupérer. C'est donc le moment d'en profiter pour récupérer des cadeaux très utiles.

Pokemon Pocket vous fait de très beaux cadeaux

Dernièrement, Pokemon Pocket a fait le plein de contenus gratuits. Plusieurs extensions se sont succédées, pour enrichir votre collection. Les deux dernières, « Sagesse entre Ciel et Mer » et « Source Secrète » ont ajouté des créatures hyper appréciées des fans de la franchise, pour leur plus grand bonheur.

Mais, le jeu mobile ne s'arrête pas là ! Pokemon Pocket accueille plusieurs événements à la fois, pour vous gâter comme jamais à la rentrée. Nous vous avons déjà parler des combats butins pour remporter des cartes promo. Dans la foulée, d'autres festivités viennent de démarrer avec un tas de récompenses à la clé.

Dès maintenant, lancez Pokemon Pocket pour prendre part à la Semaine de bonus. Du 7 au 14 septembre (7h59), des missions très simples vous attendent pour remporter des cadeaux gratuits qui vous seront très utiles : Sabliers Booster, Poudre éclat et Tickets boutique. Ne serait-ce qu'en vous connectant plusieurs jours d'affilée, vous en gagnerez tout un tas. De même en terminant 3, 5 et 10 combats — sans condition de victoire — et en envoyant des remerciements aux autres joueuses et joueurs.

Enfin, cette Semaine de bonus dans Pokemon Pocket vous réserve une dernière surprise. Vous allez pouvoir tenter d'ajouter des cartes spécifiques à votre collection grâce à la Campagne coup d'œil en cours. Cela veut dire que vous profitez d'une seconde chance pour les pioches miracle. Ainsi, vous jetez un aperçu à une carte et, si ce n'est pas celle que vous espériez, vous pouvez en choisir une autre (en croisant les doigts pour ce que soit la bonne cette fois !).