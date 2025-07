Depuis son lancement, Pokemon Pocket enchaîne les événements thématiques pour garder ses joueurs actifs. Ce mois de juillet ne fait pas exception avec l’arrivée du neuvième Wonder Pick, une nouvelle occasion de collectionner des cartes exclusives et des objets cosmétiques inédits. Cette fois, les projecteurs sont braqués sur Togedemaru, Rongrigou, et l’univers du Dresseur Gladion et de son Pokémon partenaire, Silvallié. Entre ça et l'événement Twitch, c'est la fête.

Deux nouvelles cartes promo à ajouter à sa collection Pokemon Pocket

Au cœur de l’événement, deux nouvelles cartes promotionnelles font leur apparition : Togedemaru (80 PV) et Rongrigou (120 PV). Ces cartes, numérotées 90 et 91 dans la série Promo-A, arborent un design exclusif que les collectionneurs ne voudront pas manquer. Comme souvent dans Pokemon TCG Pocket, elles ne se contentent pas d’être jolies : elles sont aussi intégrées à certaines missions de l’événement, offrant des récompenses utiles si vous les débloquez.

Pour accompagner ces ajouts, une série de missions spéciales a été déployée sur Pokemon Pocket. Collecter une carte Togedemaru ou Rongrigou vous rapportera un ticket boutique dédié. Mais ce n’est qu’un début. Le système Wonder Pick repose sur un principe simple : plus vous effectuez des tirages dans l’événement, plus vous gagnez de tickets échangeables. Atteindre jusqu’à six tirages permet de débloquer des lots de plus en plus généreux, notamment en accumulant des cartes de type Acier ou Incolore.

Un événement très axé sur la personnalisation

Ce nouveau Wonder Pick mise aussi beaucoup sur la customisation dans Pokemon Pocket. En échangeant vos tickets, vous pouvez débloquer une panoplie d’objets cosmétiques inspirés de Gladion et Silvally. Parmi eux : des fonds d’écran, des sleeves de cartes, un playmat, une pièce Silvally, ainsi que des icônes de profil. Même les amateurs d’ambiances plus sobres trouveront leur compte avec un fond "campement nocturne", qui apporte une touche plus apaisée à votre interface de jeu. L’ensemble témoigne une fois de plus du soin porté à l’identité visuelle du jeu.

Cet événement Pokemon Pocket commence jour et se poursuivra jusqu’au 21 juillet. Comme d’habitude, il s’agit d’une fenêtre limitée : une fois l’événement terminé, les cartes et objets associés ne seront plus disponibles. Si vous collectionnez les visuels exclusifs ou que vous visez une interface à l’image de vos dresseurs préférés, c’est le bon moment pour se lancer.

Source : The Pokémon Company