Pokemon Pocket continue de bichonner ses joueurs avec du nouveau contenu et des évènements à ne plus savoir où donner de la tête. Entre les apparitions massives de certains types de pokemon, les boosters gratuits offerts et la nouvelle extension, ces dernières semaines sont chargées. Non contents de sans cesse faire la fête sur son jeu, les devs ont lancé un nouvel évènement qui va vous permettre cette fois de gagner des cartes rares bien plus facilement.

Pokemon Pocket vous fait gagner des cartes rares bien plus facilement, mais pas pour longtemps

Pas de folie ni d’animations pour festoyer ici, le nouvel évent est discret, mais pas moins utile et important pour les collectionneurs. Les Coups D’œil sont en effet de retour dans Pokemon Pocket et permettent de trouver plus facilement les cartes rares dans les Pioches Miracle. Le fonctionnement est extrêmement simple. Juste avant de choisir votre carte face cachée dans une Pioche Miracle, vous pouvez choisir d’en retourner une gratuitement.

Vous maximisez donc votre chance d'obtenir la carte que vous convoitez dans le lot, et si vous êtes extrêmement chanceux, c’est même peut-être elle que vous retournerez ce qui vous garantit donc son obtention. Ce petit évènement de Pokemon Pocket permet donc de récupérer bien plus facilement les cartes les plus rares dans les Pioches Miracle. C’est donc le moment de s’y intéresser sérieusement.

À noter toutefois que vous ne pourrez pas systématiquement lancer un coup d'œil lors de vos Pioches Miracles. Lorsque ce sera le cas en revanche, vous ne pourrez pas vous louper puisqu’une pop-up scintillait en bas de votre écran vous demandant de choisir une carte pour y jeter un œil avant la sélection définitive.





Source : Pokemon Pocket