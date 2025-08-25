Pokémon Pocket organise encore un nouvel événement pour gagner des cadeaux et de nouvelles cartes. Voici tout ce que l'on sait sur le sujet, ça devrait satisfaire les collectionneurs.

Les joueurs de Pokemon Pocket ont droit à un nouvel événement spécial. Depuis ce jour lundi 25 août et jusqu’au 31 août 2025, un Mass Outbreak consacré aux Pokémon de type Électrik est disponible dans le jeu de cartes sur mobile. De quoi gagner pas mal de cartes.

Un neuvième événement Mass Outbreak pour Pokemon Pocket

Cet événement marque déjà le neuvième du genre pour Pokemon Pocket. Comme toujours, il s’accompagne de missions spéciales et de bonus qui permettent de récupérer des récompenses supplémentaires.

Cette fois, l’accent est mis sur les Pokémon Électrik, avec des cartes et des effets visuels inédits.

Deux Pokémon se mettent particulièrement en avant pendant cet événement spécial de Pokémon TCG Pocket. Tokorico-ex bénéficie d’un effet visuel exclusif baptisé Lightning Surge - Yellow, tandis que Lanturn-ex profite d’un halo lumineux appelé Glowing Ring - Yellow. Mais ils ne sont pas seuls : d’autres cartes de type Électrik ou associées font également leur apparition, comme Pichu, Pharamp et même Mamanbo, qui viennent compléter la sélection et renforcer l’intérêt de ce Mass Outbreak dédié aux dresseurs en quête de nouvelles cartes à collectionner.

Ces “flairs” spéciaux sont visibles lors des échanges. Et ils ajoutent une touche unique aux cartes obtenues pendant la période de l’événement de Pokemon Pocket. Pour progresser dans ce Mass Outbreak, plusieurs tâches sont proposées aux joueurs :

Utiliser le Wonder Pick trois fois ou cinq fois.

trois fois ou cinq fois. Collecter 5, 10 ou 15 cartes de type Électrik.

Chaque étape donne accès à des récompenses, comme des Shop Tickets ou des Sablier des Merveilles, utiles pour prolonger et optimiser l’expérience de jeu de Pokemon Pocket.

Des collections variées à explorer

Cet événement Pokemon Pocket s’intègre dans les ensembles de cartes déjà disponibles. Notamment Sagesse des mers et du ciel, Forêt d’Évoli ou encore Crise extradimensionnelle. Pour les collectionneurs comme pour les nouveaux venus, c’est l’occasion de renforcer un deck spécialisé Électrik tout en profitant de bonus exclusifs. Le Mass Outbreak Électrik n’est accessible que pour une durée limitée, jusqu’au 31 août 2025. Les dresseurs intéressés ont donc quelques jours pour compléter les missions et récupérer les cartes spéciales.

