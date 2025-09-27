Pokemon Pocket continue d’enrichir son contenu avec un nouvel événement temporaire qui permet de récupérer plein de cadeaux. Mais il va falloir faire vite.

Les joueurs de Pokemon Pocket peuvent dès maintenant participer à un nouvel événement temporaire. Intitulé Water-type Mass Outbreak, il met à l’honneur plusieurs Pokémon de type Eau et propose des récompenses exclusives. Cet événement est disponible jusqu’au 1er octobre 2025. Il faut donc faire vite.

Ces dernières semaines, Pokémon Pocket n’a pas chômé. Plusieurs extensions gratuites sont venues étoffer la collection des joueurs. Les plus récentes, Sagesse entre Ciel et Mer et Source Secrète, ont introduit des créatures très populaires auprès des fans, pour leur plus grand plaisir. Le contenu ne s'arrête pas là grâce à ce nouvel événement de type eau. Pendant toute la durée, les joueurs auront l’occasion de récupérer des cartes Pokemon spéciales via le système de tirage spécial (Wonder Pick). Comme expliqué plus haut, il s’agit d’un événement consacré au type Eau. Il faut donc s’attendre à croiser uniquement des Pokémon de ce type. Rien de plus logique jusque là.

Voici les options disponibles :

Aquali

Primarina ex

Suicune ex

Milobellus

Babimanta

En parallèle, des cartes supplémentaires peuvent apparaître dans le Bonus Pick :

Manaphy

Otaquin

Otarlette

Corayon

Ramoloss

Roigada

Lippoutou

Barpau

Hexagel

ainsi qu’un objet exclusif : le Bateau gonflable

Des objets exclusifs à collectionner

L’événement ne se limite pas aux cartes Pokemon puisqu’il introduit aussi deux flairs spéciaux. Les joueurs peuvent ainsi obtenir un Primarina ex habillé du motif Ondulations – Bleu clair et un Suicune ex sublimé par l’effet Éclats de soleil – Bleu clair. Ces visuels exclusifs apportent une touche de personnalisation supplémentaire et rendent chaque collection encore plus unique.

Pour encourager la participation, des missions temporaires Pokemon ont été ajoutées. Elles consistent à effectuer des tirages spéciaux ( Wonder Pick) ou à collecter un certain nombre de cartes de type Eau. En échange, les joueurs peuvent obtenir des tickets boutique et des Sablier Merveille (Wonder Hourglass), deux ressources utiles pour progresser dans le jeu :

Réaliser 3 tirage spéciaux → 1 ticket boutique + 1 Sablier Merveille

Réaliser 5 tirages spéciaux → 3 tickets boutique + 3 Sabliers Merveille

Collecter 5 cartes Eau → 3 tickets boutique + 2 Sabliers Merveille

Collecter 10 cartes Eau → 5 tickets boutique + 3 Sabliers Merveille

Collecter 15 cartes Eau → 7 tickets boutique + 2 Sabliers Merveille

Avec ses Pokémon emblématiques, ses cartes spéciales et ses missions à compléter, le Water-type Mass Outbreak s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les collectionneurs. Que ce soit pour renforcer son deck ou simplement pour enrichir sa collection, l’événement est une belle occasion de plonger dans l’univers aquatique de Pokemon Pocket. Disponible dès maintenant, il se terminera le 1er octobre 2025.

Source : The Pokemon Company