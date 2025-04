Pokemon Pocket lance un nouvel évènement cette semaine et vous pouvez en profiter pour gagner tout un tas de cartes, foncez !

Pokemon Pocket continue son petit bonhomme de chemin et lance un nouvel évènement pour permettre aux joueurs de faire le plein de nouvelles cartes. À quelques jours du lancement de la prochaine extension Gardian Astraux, vous allez pouvoir remplir votre collection et pourquoi pas créer de nouveau deck.

Un nouvel évènement débarque Pokemon Pocket, faites le plein de cartes !

A partir du lundi 28 avril jusqu'au 5 mai 2025 à 6h59, Pocket Pokemon lance un nouvel évent pour collectionner un bon paquet de cartes autour d'une même thématique. Dès maintenant, vous pouvez donc mettre la main sur plein de cartes de type combat à l’occasion d’une nouvelle Apparition Massive de pokemon. Comme d’habitude, vous trouverez toutes ces cartes dans des pioches miracle spéciales qui apparaîtront aléatoirement à rythme régulier. Au menu on retrouvera le très puissant Lucario, mais aussi Mackogneur, Kicklee, Tygnon ou encore Regirock. La composition des pioches variera en fonction de la rareté de celle-ci. En plus des cartes pokemon, vous pourrez mettre la main sur plusieurs ressources, notamment des Sablier Miracle et des Sablier Booster.

Voici toutes les récompenses possibles dans les pioches miracles :

Lucario-EX

Machoc

Machopeur

Mackogneur

Lucario

Simularbre

Regirock

Dolman

Flamenroule

Kicklee

Tygnon

Riolu

Kapoera

Ticket Boutique

Sablier Miracle

Sablier Booster

En plus des pioches miracle, vous pourrez remplir plusieurs nouvelles missions assez simples à réaliser pour empocher des Sabliers Miracle et Booster, ainsi que des Tickets Boutique. Pour rappel, Pokemon Pocket est disponible gratuitement sur Android et iOS.

Source : Pokemon Company