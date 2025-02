Non content de proposer une nouvelle extension, Pokemon Pocket lance maintenant un nouvel événement avec des cartes inédites à gagner. Comme d’habitude, l'événement se focalise sur un thème en particulier et propose tout un tas de récompenses associées. Missions, cartes à collectionner… vous allez pouvoir vous faire plaisir.

Un nouvel évènement débarque sur Pokemon Pocket

Il y a quelques jours, Pokemon Pocket a ajouté une nouvelle extension Choc Spatio-Temporel avec une fonctionnalité extrêmement attendue : les échanges. Malheureusement, cette dernière ne fait pas encore l’unanimité, à cause de différents problèmes ergonomiques. On a d’ailleurs fait un guide pour celles et ceux qui souhaitent savoir comment fonctionne l’Échange et comment gagner des Jetons Échange gratuits.

Quoi qu’il en soit, pour fêter l’arrivée de tout ça, Pokemon Pocket lance un gros événement autour de Cresselia, un pokemon légendaire bien connu des fans. Durant ce nouvel événement butin, vous pourrez gagner le précieux Cresselia-EX ainsi que d’autres cartes promotionnelles qui, ont le rappelle, ne peuvent donc pas être échangées. Ce gros événement sera disponible du 3 février 2025 à 7h au 17 février 2025 6h59. Durant cette période, vous pourrez participer à de nouveaux combats solo pour gagner diverses récompenses grâce aux défis associés, et notamment mettre la main sur les précieux Boosters Promo Série A qui permettront de récupérer les nouvelles cartes.

Liste des récompenses disponibles grâce aux défis (la quantité varie en fonction de la mission accomplie)

Booster promo série 1, vol.4

Sablier Booster

Poudre Éclats

Ticket boutique

Sablier événement

Sablier Miracle

EXP

Liste des cartes à gagner :