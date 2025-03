Pokémon Pocket continue de cartonner, et pour récompenser les joueurs de leur fidélité et du succès du jeu, un nouvel événement avec des cadeaux est au programme.

Cinq mois après son lancement, Pokemon Pocket continue d’ajouter du contenu inédit mais aussi et surtout, de cartonner. Cette fois, c’est Griknot qui est mis en avant dans un nouvel événement temporaire. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les collectionneurs et les fans du petit dragon ! Avec pas mal de cadeaux à la clé.

Un bel événement Pokemon Pocket avec des cadeaux

L’événement Butin Griknot de Pokemon Pocket débutera le 3 mars 2025 à 7h et se terminera le 17 mars 2025 à 6h59 (heure de Paris). Pendant ces deux semaines, les joueurs auront accès à de nouveaux combats Solo avec des défis exclusifs. Réussir ces défis permettra de débloquer diverses récompenses, notamment des Boosters promo série A, vol. 5. Ces boosters contiennent des cartes promotionnelles inédites, parfaites pour renforcer sa collection ou améliorer son deck.

Cet événement introduit plusieurs cartes exclusives, toutes issues de l’extension Promo-A. Voici la liste des nouvelles cartes disponibles :

Griknot (Carte 46/P-A)

(Carte 46/P-A) Ceriflor (Carte 43/P-A)

(Carte 43/P-A) Tarinor (Carte 45/P-A)

(Carte 45/P-A) Étouraptor (Carte 47/P-A)

(Carte 47/P-A) Raichu (Carte 44/P-A)

Avec ces ajouts, les joueurs pourront tester de nouvelles stratégies et renforcer leur équipe avec des Pokémon variés. Chaque événement de Pokemon Pocket est un moment clé pour les joueurs. Il permet d’obtenir des cartes exclusives et de relever des défis stimulants.

Et la suite ?

L’arrivée de Griknot dans un événement dédié devrait particulièrement plaire aux fans. Son évolution, Carchacrok, est l’un des Pokemon les plus populaires de la franchise. Avec des cartes inédites à la clé, cet événement promet d’être un succès.

Malgré tout, alors que Pokémon Pocket enchaîne les mises à jour et les événements, une annonce risque de décevoir de nombreux joueurs. Christopher Brown, directeur de l’eSport mondial chez The Pokemon Company, a confirmé que le jeu ne sera pas intégré aux championnats officiels pour le moment. Bien que le mode PvP existe, il reste encore limité et secondaire. La priorité semble être donnée à Pokemon Live, qui accompagne déjà le jeu de cartes physique.

Source : The Pokémon Company