Les nouveautés sont une fois de plus de la partie dans le jeu mobile Pokemon Pocket. Découvrez une nouvelle occasion de faire le plus de cartes gratuites.

Après un été bien rempli, Pokemon Pocket fait sa rentrée. Le phénomène mobile qui adapte le célèbre jeu de cartes à jouer et à collectionner compte bien continuer à vous offrir du contenu. La communauté a déjà de quoi faire grâce aux nouvelles festivités qui viennent de démarrer. Ne tardez pas, vous aussi, à relancer le JCC virtuel pour remporter un maximum de cartes gratuites pendant toute la durée de l'événement.

Pokemon Pocket vous fait remporter des cartes gratuites

Votre collection promet d'exploser ! Un tout nouveau Booster à thème, Source Secrète (A4a), vient d'intégrer le jeu gratuit Pokemon Pocket. Après la grosse extension Sagesse entre Ciel et Mer, on peut dire que le mois d'août a été bien garni en termes de nouveautés. Maintenant, l'heure est donc venue de vous donner un petit coup de pouce pour enrichir votre Cartodex de nouvelles cartes, des rares qui plus est.

En effet, de nouvelles festivités temporaires vient de débuter dans Pokemon Pocket. Du 3 au 13 septembre (7h59), vous pouvez prendre part à une large série de combats dans le cadre de l'événement butin. Alors que celui d'août dernier était dédié à Leuphorie-ex, celui-ci met en lumière l'une des nouvelles cartes de Source Secrète : Zoroark !

Pour participer, ça se passe donc dans la section combat de Pokemon Pocket. Vous y trouverez l'« Évènement butin Zoroark ». 4 paliers d'affrontement vous y sont proposés, chaque nouveau ne se débloquant qu'en sortant victorieux du duel précédent. Le défi peut se révéler corsé puisque la difficulté augmente progressivement.

Cet événement butin vous fait principalement affronter des cartes de type Obscur. Dès lors, préparez un deck combat solide pour aller jusqu'au bout du défi. Cela vaut le coût car vous remporterez des Sabliers Booster, des Tickets Boutique et, surtout, des cartes promo impossible à obtenir dans d'autres circonstances : Zoroark, Zorua, Tropius, Ptitard et Milobellus. Alors maintenant, à vous de jouer !