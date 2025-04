Pokemon Pocket ravit une fois de plus les joueuses et joueurs avec un événement spécial pour gagner des cartes promo exclusives. Ne tardez pas pour toutes les capturer !

Le jeu phénomène Pokemon Pocket enchaîne à toute allure les mises à jour et les événements sur mobile. Les joueuses et joueurs ont récemment eu droit à une nouvelle extension, la deuxième depuis le début de l'année. Dans la foulée, les équipes de DeNa et Creatures Inc. vous donnent de nouvelles occasions de gagner des cartes à rares. C'est le moment de dégainer votre smartphone pour remplir votre collection !

De nouvelles cartes promo pour Pokemon Pocket

En tant que jeu-service, Pokemon Pocket ne lésine par sur les festivités pour mobiliser les foules. Il ne se passe pas une semaine sans que les joueuses et joueurs ne soient mis au défi de récupérer de nouvelles cartes pour leur collection. Fin mars, c'était un événement spécial pour les spécimens de type plante qui se terminait. Cette fois, ce sont des cartes promo que vous allez pouvoir récupérer avec l'événement butin Pohmarmotte.

De fait, le jeu vient de lancer cette nouvelle opération qui va solliciter vos compétences de dresseur. Du 7 au 17 avril 2025 (7h59), le “J” de “JCC Pocket” va être bien mis en pratique ! Prenez part ainsi à une nouvelle sélection de combats solo pour remporter une tonne de cartes promo, donc des exemplaires rares qui ne seront plus récupérables une fois l'événement terminé.

Comme son nom l'indique, la tête-d'affiche de cet événement butin de Pokemon Pocket n'est autre que Pohmarmotte, la mascotte de type électrique originaire Paldea. Toutefois, ce sont 5 cartes promo que vous pourrez obtenir en remportant vos combats :

Pohmarmotte (carte Pokemon full art)

(carte Pokemon full art) Mustéflott

Mackogneur

Abo

Keunotor

Les Boooster offerts via l'événement butin Pohmarmotte vous seront envoyées dans le menu « Cadeaux » de Pokemon Pocket. Chacun contiendra une carte promo au hasard. Notez bien que seule la victoire lors des combats solo vous garantira d'enrichir votre collection. Alors, à vous de jouer jusqu'au 17 avril !

Enfin, n'oubliez pas qu'un autre présent vous attend dans le jeu. 1 000 jetons Échange vous sont offerts par les équipes de Pokemon Pocket. Si vous ne les pas encore récupérés, vous avez jusqu'au 1er mai inclus le faire.