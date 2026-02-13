Pokemon Pocket continue sur sa lancée. Le jeu mobile de Creatures Inc. et DeNa a lancé un nouvel événement qui vous promet des gagner des cartes rares gratuites et un tas de récompenses.

La fièvre des cartes à collectionner est loin d'être terminée. En plus du TCG papier et de JCC Live, les monstres de poche ont envahi nos smartphones d'une nouvelle manière en 2024. Pokemon Pocket prolonge le plaisir d'ouvrir des boosters et de disputer des duels sur mobile. Plus encore, les équipes de développement proposent régulièrement de nouveaux événement pour vous faire gagner facilement des cartes rares gratuites, et même plus que cela.

Collectionnez les nouvelles cartes promo gratuites de Pokemon Pocket

Il y a du nouveau du côté de Pokemon Pocket. Toujours aussi populaire auprès des joueuses et joueurs mobile, le jeu de Creatures Inc. et DeNa maintiennent l'attention grâce à une dynamique bien rodée. Chaque semaine ou presque, vous pouvez être sûr d'avoir droit à un nouvel événement pour récolter tout un tas de cadeaux. Cette fois, le nouvel événement est l'occasion de rebondir sur la sortie du booster Parade onirique et de vous faire gagner des cartes promos gratuites.

Vous l'aurez compris, c'est le moment de relancer Pokemon Pocket pour remplir votre Cartodex. L'événement butin en cours vous permet de remporter 5 cartes gratuites promotionnelles. Elles sont particulièrement rares puisque vous avez peu de chance de les obtenir en dehors de cette occasion. Cette fois, c'est Méga-Charmina-ex qui est à l'honneur. Une autre carte holographique cadeau est à gagner et elle représente Boréas. Quant aux trois dernières, il s'agit de Gobou, Posipi et Tarsal, toutes estampillées du logo “promo”.

Cet événement butin est évidemment temporaire. Il court du 12 au 22 février 2026, 6h59 dernier délai. Pour les néophytes, ces festivités vous invitent à prendre part à des combats solo spéciaux. Plusieurs paliers de difficulté vous attendent et, à chaque victoire, vous remportez une carte promo gratuite. Mais ce n'est pas la seule récompense à la clé. De fait, vous allez pouvoir faire le plein de Sabliers. Sans compter sur les missions associées, manière facile de recevoir encore plus de cadeaux. Alors n'attendez pas et prenez part aux affrontements avec vos meilleurs decks. Un petit conseil : privilégiez les types Combat et Psy, surtout pour les niveaux les plus durs.