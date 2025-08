Si vous l'aviez délaissé, c'est le moment de relancer Pokemon Pocket ! Le jeu mobile enchaîne les nouveautés ces jours-ci, entre cadeaux à récupérer, extension et événement. Justement, vous allez pouvoir remporter des cartes très intéressantes gratuitement grâce aux festivités en cours. Elles viennent de commencer, alors ne tardez pas pour en profiter pleinement.

Des cartes rares à gagner dans Pokemon Pocket

Vous devez être bien occupé cet été grâce à Pokemon Pocket ! Après le booster thématique La Clairière d'Évoli, le jeu a lancé une nouvelle extension pour bien conclure le mois de juillet : Sagesse entre Ciel et Mer. Si vous êtes un habitué du jeu, alors vous savez qu'un set n'arrive jamais seul. Tout un tas d'événements sont prévus courant août pour accompagner ce lancement. L'un deux vient tout juste de commencer, alors c'est le moment de foncer.

En effet, Pokemon Pocket accueille un événement butin pour dix jours ! Du 6 au 16 août, 6h59 dernier délai, vous allez pouvoir prendre part à des combats spéciaux pour remporter tout un tas de cartes promo. C'est une nouvelle occasion d'augmenter votre collection avec des exemplaires rares, à obtenir uniquement pendant cette période et qui ne peuvent être échangés.

Pour cette édition, c'est un Leuphorie-ex qui occupe la tête d'affiche de l'événement butin. Mais, ce n'est pas la seule carte promo à gagner. En tout, il y en a cinq à récupérer. Or, pour s'accorder avec l'extension Sagesse entre Ciel et Mer de Pokemon Pocket, ce sont les première et deuxième générations de la franchise qui sont à l'honneur. Apprêtez-vous dès lors à récupérer un Hypotrempe, un Loupio, un Démolosse, ainsi qu'un Kangourex.

Pour remporter ces nouvelles cartes promo, vous devrez participer aux combats événementiels de Pokemon Pocket. Votre stratégie sera évidemment la clef pour l'emporter ! Les decks à affronter mettront à l'honneur les types incolore et eau. Attendez-vous à tomber sur des Évoli, Fouinard, Lakmécygne ou encore, vous vous en doutez, le fameux Leuphorie-ex. Constituez votre meilleure équipe pour obtenir la victoire.