Il y a encore du nouveau dans Pokemon Pocket. Les fans du jeu mobile phénomène vont pouvoir remplir leur collection avec des cartes rares grâce à un événement qui vient de démarrer.

De très belles cartes à ajouter à votre collection. Les équipes de DeNa et Creatures Inc vous ont encore préparé un événement des plus bénéfiques pour vous dans Pokemon Pocket. Le jeu mobile qui fêtait son premier anniversaire en octobre dernier maintient sa dynamique. Les habitués ne seront donc pas surpris des conditions pour obtenir les récompenses gratuites à gagner pendant une durée limitée. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer désormais.

Battez-vous pour les nouvelles cartes gratuites de Pokemon Pocket

Alors que les fans s'impatientent à l'idée de découvrir le futur nouveau booster de Pokemon Pocket, un nouvel événement prend place. En parallèle de la pioche miracle exceptionnelle toujours en cours, l'action s'invite dans le jeu phénomène. Cette fois, place aux combats avec un nouvel événement butin.

Pokemon Pocket vous invite pour une nouvelle série de combats événementiels du 17 au 27 janvier 2026, 6h59 dernier délai. Cela veut dire que vous allez pouvoir obtenir gratuitement des cartes promo exclusives. Pour ce faire, prenez part aux affrontements solo temporaires. Et pour maximiser vos chances de l'emporter, on ne peut que vous recommander de préparer des decks combat.

Venons-en maintenant aux fameuses récompenses de cet événement butin de janvier. Les habitués le savent, ce sera l'occasion de remporter de la Poudre Éclat et des Tickets Boutique. Mais, le plus intéressant, ce sont évidemment les cartes promo, issue de la série B, Vol. 3. À l'affiche, retrouvez d'abord Méga Latios ex - laissant espérer un futur Mega Latias dans un prochain événement de Pokemon Pocket. Les autres spécimens vedette ne sont autres que Reptincel, Onix, Brutalibré et Genesect.

Si vous manquez de temps pour obtenir toutes les cartes gratuites de l'événement butin, il vous reste une solution. Depuis l'apparition du premier booster Deluxe (d'ailleurs de retour pour encore 9 jours), vous pouvez acheter en Boutique une carte promo propre à chaque festivité. Pour ce faire, vous devez simplement remporter un Ticket spécial. La complétion de votre collection n'aura jamais été aussi simple. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour profiter au maximum de Pokemon Pocket.