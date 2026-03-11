Pokemon Pocket lance un nouvel événement qui va vous faire gagner tout un tas de nouvelles cartes à collectionner. Du contenu gratuit facile à récupérer, on vous donne tous les détails.

Les monstres de poche sont toujours aussi actifs sur Android et iOS. Pokemon Pocket cumule les événements pour vous offrir toujours plus de cartes gratuites. Il ne tient qu'à vous de prendre part aux nouvelles festivités pour remplir votre collection. D'autant plus que les cadeaux du moment sont on ne peut plus simple à obtenir. Alors, maintenant, à vous de jouer avant qu'il ne soit trop tard.

Faites le plein de cartes gratuites dans Pokemon Pocket

C'est l'effervescence totale en ce moment autour de la franchise de Nintendo. Il faut dire que ses 30 ans il y a moins de deux semaines ont été forts en émotions avec l'annonce de la 10G et des versions Vents et Vagues sur Switch 2. En parallèle, la vie suit son cours dans le jeu mobile Pokemon Pocket. En plus des missions spéciales autour de cet anniversaire, un événement habituel fait son retour.

Du 11 au 21 mars 2026 (6h59 dernier délai), l'heure est au combat dans Pokemon Pocket. Un nouvel événement butin a débuté avec 5 cartes rares à la clé. En remportant les duels solo accessibles pour l'occasion, vous gagnerez des Booster promo série B, Vol. 5. Ceux-ci vous offriront au hasard une carte à l'effigie de Charbambin, Forgelina, Olivini, Nigirigon ou Frigodo. Elles seront toutes estampillées du symbole Promo, signe de leur rareté.

Ces combats de l'événement butin vous donneront aussi droit à un Ticket Boutique exclusif. Celui-ci pourra être utilisé pour acheter une des cartes promo gratuites. C'est parfait pour compléter votre collection. Mais ce ne sont pas les seules récompenses à gagner. Comme d'habitude, vous gagnerez un tas de Sabliers Booster sans rien avoir à débourser. C'est donc une occasion à ne vraiment pas laisser passer dans Pokemon Pocket.

Capture d'écran en date du 11 mars 2026. © Gameblog.