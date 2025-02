La licence la plus lucrative du jeu vidéo serait sur le point de tenir une nouvelle présentation. Il faut dire que les joueuses et les joueurs attendent impatiemment d'avoir du nouveau concernant ses futurs jeux. Pour bien patienter, on a tout de même de quoi faire, notamment sur mobile. Pokemon Pocket continue de remplir votre Cartodex avec un nouvel événement.

Vous allez toutes les collectionner dans Pokemon Pocket

En tant que jeu-service, Pokemon Pocket voit les mises à jour se succéder. Après l'arrivée des nouveaux boosters et l'ajout de la fonctionnalité d'échange, ce sont les événements qui reprennent leur cours. Ainsi, les occasions ne manquent pas pour obtenir de nouvelles cartes et compléter votre Cartodex.

De fait, dans Pokemon Pocket, quand un événement se termine, un autre ne tarde pas à arriver juste après. Alors que celui autour du Pokemon Cresselia s'est achevée en début de semaine, un nouveau démarre dès aujourd'hui ! Ainsi, du 21 février (7h00) au 27 février (6h59), profitez des apparitions massives pour obtenir un tas de cartes de type Obscurité.

Quelles sont les cartes à obtenir pendant l'apparition massive Obscurité ?

Comme à l'accoutumée, cet événement Pokemon Pocket donnera lieu à deux genres de pioches miracles. Il y a les bonus standard, qui ne coûte rien et permettent d'obtenir des cartes de rareté ◇ à ◇◇. En plus, vous aurez également accès ponctuellement à des pioches rares, qui coûtent trois jetons. Celles-ci vous donnent l'occasion de récupérer des cartes ◇◇ à ◇◇◇◇, dont Dimoret-ex !

Cartes apparaissant dans les pioches rares (◇ ◇ à ◇◇◇◇) : Dimoret-ex (◇◇◇◇) Darkrai (◇◇◇) Smogogo (◇◇◇) Corboss (◇◇) Grahyèna (◇◇) Moufflair (◇◇) Spiritomb (◇◇)

◇ à ◇◇◇◇) Cartes apparaissant dans les pioches bonus (◇ à ◇◇) : Corboss (◇◇) Grahyèna (◇◇) Moufflair (◇◇) Spiritomb (◇◇) Cornèbre (◇) Farfuret (◇) Medhyèna (◇) Moufouette (◇) Cradopaud (◇) Smogo (◇)

© DeNa et Creatures Inc. / The Pokémon Company

Enfin, un dernier contenu vous attend pendant cette apparition massive dans Pokemon Pocket. Vous pourrez obtenir un nouvel effet déco : “Explosions de violettes”. Celui-ci pourra être acheté avec les tickets Boutique bleus obtenus dans les pioches bonus. Maintenant, à vous de jouer pour obtenir toutes les cartes !